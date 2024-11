El Ayuntamiento de Chiva entiende que los Reyes aplazaran la visita y los recibirá "con los brazos abiertos"

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Chiva (Valencia) entiende "perfectamente" la decisión de los Reyes del pasado domingo no acudir a la localidad tras los altercados que tuvieron lugar en Paiporta, pero los recibirá "con los brazos abiertos" una vez se concrete la fecha de esta visita con motivo de la DANA.

Así lo ha trasladado el primer teniente de alcalde de Chiva, Miguel Olmo, en declaraciones a Europa Press Televisión, después de que el domingo los Reyes modificaran su agenda y no visitaran este municipio ante lo sucedido minutos antes en Paiporta, donde fueron recibidos con gritos y lanzamiento de barro a la llegada de la comitiva junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

"Hay un compromiso directo del rey y la reina (Felipe VI y Letizia) a la alcaldesa (Amparo Fort) para venir aquí", ha subrayado, como trasladó la Casa Real al Ayuntamiento un día después de los altercados en Paiporta.

El responsable municipal ha descartado que vaya a suceder lo mismo cuando los Reyes visiten Chiva: "Todos estamos cabreados con lo que está pasando, pero en ningún momento se llega a esas situaciones".

Además, ha advertido que cuando en este tipo de visitas hay "grupos de personas que son ajenas, eso no representa al municipio en absoluto: ni aquí ni en Paiporta". "Aquí también detectamos grupos de gente que podían haber montado el follón (el domingo). Eso no lo podemos controlar, desgraciadamente", ha añadido, garantizando que recibirán a los monarcas "sin ningún tipo de problema".

Respecto a la situación que atraviesa Chiva, el primer teniente de alcalde ha destacado la organización de las tareas de limpieza --"todo está bastante bien para como estaba"--, aunque ha reconocido que "todavía queda mucho trabajo por hacer" y están centrados en el polígono.

QUE LA GENTE "NO SE OLVIDE" DE LA DANA

También ha puesto en valor la coordinación entre las administraciones y la respuesta ciudadana --la semana pasada "no cabía más gente en el pueblo"--, pero ha pedido que la DANA "no se olvide": "Esto no se queda aquí; no es cuestión de una semana o dos, va a ser un trabajo duro y largo".

Entre los vecinos afectados, Inma ha relatado cómo la riada destrozó la planta baja de su casa en la que residen al lado del puente viejo de Chiva, que ha quedado completamente arrasado. "La fuerza del agua era bestial", ha resaltado, y ha pedido ayuda para recuperar su comedor y su cocina, donde solo pudo "salvar el microondas".

Otro de los vecinos, Juan Manuel, ha contado que el martes pudo resguardarse en el tercer piso de la vivienda, donde el agua llegó a alcanzar "2,60 metros" en el garaje. "Es un desastre total para todos: no nos esperábamos tanta agua en tan poco tiempo", ha resumido, y ha lamentado que la pérdida del puente viejo cambia la imagen de Chiva.

"NO SALGÁIS ES NO SALIR"

Este vecino, que no pudo "dormir nada" el martes también por temor al "pillaje", ha pedido que la ciudadanía esté "más consciente" del agravamiento de los fenómenos meteorológicos: "Si dicen no salgáis, es no salir".

Mª Jesús, que tiene una casa al lado del puente destrozado, ha explicado que su hijo, que reside en esta vivienda, pudo salir y marcharse cuando empezaron las fuertes lluvias. "Le dije: vete, porque no sabemos qué va a pasar", ha recordado, aunque estaba segura "de que la casa no se iba a hundir porque tiene cimientos muy fuertes".

De hecho, esta vecina ha contado como anécdota que en la planta baja de la casa hay un cuadro de la Virgen del Pilar con "400 años de antigüedad" al que los guardias civiles que están estos días ayudando en Chiva se han acercado a visitar, ya que es la patrona del cuerpo.