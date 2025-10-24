El Ayuntamiento de València aprueba la convocatoria de los IV Premios al Mérito Cultural 'Ciutat de València'

Archivo - Imagen de la fachada del Ayuntamiento de València. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes la cuarta edición de los Premios al Mérito Cultural 'Ciutat de València', que premiará a personas físicas o jurídicas vinculadas a la ciudad y que hayan destacado en cualquier disciplina cultural, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Asimismo, ha apuntado que los galardones son honoríficos y que las personas ganadoras recibirán un trofeo, obra de un artista valenciano, en un acto que presidirá la alcaldesa María José Catalá.

Para decidir la concesión de estas distinciones se ha conformado un jurado presidido por el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales en València, José Luis Moreno; dos técnicos municipales y dos representantes de diferentes ámbitos de la cultura.

El galardón no se otorga en concurrencia competitiva sino que el jurado valorará la obra artística y cultural de la persona elegida, el reconocimiento crítico, el eco nacional e internacional, su repercusión en la cultura local y general, los galardones logrados y cualquier otro mérito que pueda avalar su candidatura, ha explicado el Ayuntamiento, que ha destacado que la decisión del jurado será inapelable.