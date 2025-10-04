El Ayuntamiento de València convoca 11 plazas de profesorado para el Conservatorio y la Banda Municipal

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha lanzado a convocatoria pública once plazas de profesorado de música para cubrir puestos en la Banda Municipal de València (dos puestos) y en el Conservatorio Municipal José Iturbi (nueve plazas).

Concretamente, se trata de nueve plazas de profesor para el Conservatorio Municipal José Iturbi distribuidas del siguiente modo: tres plazas de piano, una de guitarra, una de violín, una de violonchelo, una de clarinete, una de oboe y una de música de cámara, todas pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala técnica y clase superior, provistas por el sistema de concurso-oposición en turno libre.

Respecto a la Banda Municipal, se han convocado dos plazas: una plaza de fagot y una de fiscorno, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala servicios especiales y clase cometidos especiales, provista por el sistema de oposición en turno libre, ha detallado el consistorio en un comunicado.

Además, ha agregado que "existe previsión" de convocar "próximamente" otras cuatro plazas más de profesor de banda y música, que están contempladas en la oferta de empleo público de 2025, tres de ellas de profesor de banda en la especialidad de percusión y una más de profesor de conservatorio en la especialidad de flauta travesera.

Por su parte, el Palau de la Música ha convocado y resuelto ya los procesos selectivos de tres plazas de profesor/a de violín, contrafagot y trombón, todas ellas pertenecientes al subgrupo A1 y que estaban contempladas en la oferta de empleo público de 2024.

Además, la Oferta de Empleo Público 2025 del Palau, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, incluye 12 plazas en total, de las cuales siete son de turno libre, en las especialidades de trompa, de técnico/a de administración general, de administrativo/a, auxiliar administrativo/a, técnico/a de gestión de audiovisuales, relaciones públicas y auxiliar administrativo/a para el nuevo servicio audiovisual.

Habrá también cinco plazas de promoción interna, de técnico/a auxiliar de programación, técnico/a auxiliar de eventos culturales y congresos y tres oficiales de atención ciudadana.

COMPRA DE INSTRUMENTOS

Por otro lado, el Ayuntamiento también ha realizado inversiones en la compra de instrumentos musicales para la banda sinfónica a través de dos licitaciones, por valor total de 1.003.909,80 euros con cargo a los presupuestos municipales de 2025 y 2026.

Los cinco lotes de la licitación comprenden flautas, oboes, fagotes, saxofones, trompas, cornetas, fliscornos, clarinetes e instrumentos de percusión, que se adjudicaron en abril de 2025. Hasta el momento, han sido entregados por la adjudicataria las flautas, los oboes, los fagots, los saxofones, las trompas, las cornetas y la mitad de los clarinetes.

Igualmente, los dos lotes que comprenden bombardinos, tubas, trombones y contrabajos se han adjudicado el 1 de octubre de 2025, tras haber quedado desiertos en la anterior licitación.

El Palau de la Música ha invertido recientemente en instrumental para la Orquestra de València un total de 56.181,42 euros por un bombo de concierto y cuatro timbales.

Al respecto, el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha resaltado que con estas convocatorias e inversiones dan "un paso decisivo" para reforzar las instituciones musicales y "garantizar su excelencia artística al servicio de la ciudadanía".

En este sentido, y respecto a la centenaria agrupación lírica, Moreno ha afirmado que están "revertiendo la situación de atonía en todos los niveles que sufría la Banda Sinfónica Municipal, para alcanzar el objetivo de convertirla en la referencia musical que le corresponde por tradición y prestigio".

Estas acciones se enmarcan dentro de la estrategia urbana transversal València Music City, que apuesta por "dar un fuerte impulso" a la música también desde la perspectiva de la oferta de empleo público y dotación instrumental, vinculadas a las instituciones del Palau de la Música, la Banda Sinfónica Municipal, la Orquesta de València y el Conservatorio de Música José Iturbi.