El Ayuntamiento de València deja sin efecto la resolución que declara de libre apertura los dos festivos de San Vicente

VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de València ha decidido dejar sin efecto la resolución emitida para declarar de libre apertura comercial los dos festivos locales de esta ciudad de este año, el 22 de enero, San Vicente Mártir, y el 28 de abril, San Vicente Ferrer, según han informado fuentes municipales. Esta decisión se ha tomado "ante la falta de consenso" al respecto.

Así se recoge en la propuesta de resolución emitida este viernes por dicha delegación y firmada por su titular, Santiago Ballester. La medida se ha adoptado a partir de la polémica surgida tras conocerse esta semana que el consistorio había habilitado como aperturables esas dos festividades locales. Esta administración defendía que esa era un acuerdo que se tomó "sobre la base de una unanimidad" en el Consejo Local del Comercio del 24 de septiembre y cuya resolución se firmó en diciembre.

Tanto la oposición en el ayuntamiento de la capital valenciana, integrada por Compromís y PSPV-PSOE, como los sindicatos CCOO y UGT han negado que en esa sesión se tratara este asunto.

La resolución de la Concejalía de Comercio y Mercados de dejar sin efecto la apertura comercial para esos días se ha conocido este viernes por la tarde después de que haya estado "negociándose" respecto a esta cuestión, también a lo largo de esta jornada, y no se haya llegado a un consenso, han señalado también desde el consistorio.

El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero (PP), ha asegurado este viernes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, que el concejal de Comercio (PP) estaba trabajando durante toda la mañana de este viernes, hablando con los sectores implicados, para tratar de alcanzar un consenso sobre la apertura o no de los establecimientos comerciales el próximo 22 de enero. Asimismo, ha señalado que si no hay "unanimidad", no se abrirá.

La resolución de esta concejalía, consultada por Europa Press, deja "sin efecto la resolución BC 2598 de fecha 20 de diciembre de 2024, en virtud de la cual se declararon, en cumplimiento del acuerdo adoptado en el pleno del Consejo Local de Comercio, los días 22 de enero y 28 de abril de 2025 como días de libre apertura comercial". Ante la falta de consenso, procede dejar sin efecto la referida resolución", indica el escrito conocido este viernes por la tarde.

El escrito señala que "en sesión del pleno del Observatorio de Comercio de la Comunidad Valenciana, de fecha 12 de septiembre de 2024, se aprobaron los domingos y festivos habilitados para el ejercicio de la actividad comercial" y que los días 22 de enero y 28 de abril de 2025 no se incluyeron en ese acuerdo por celebrarse en ellos festividades de la capital valenciana.

Al respecto, añade que posteriormente, el 24 de septiembre de 2024, se celebró una sesión extraordinaria del pleno del Consejo Local de Comercio de València, en cuyo orden del día figuraba dar cuenta del acuerdo del Observatorio de Comercio de la Comunitat Valenciana para 2025 y "proponer hacer uso de las facultades previstas en el artículo 23 de la Ley de Comercio Minorista" de esta autonomía.

La resolución firmada ahora por Santiago Ballester añade que en la reunión del consejo local se propuso a los presentes "la posibilidad de habilitar" los festivos locales del 22 de enero y el 28 de abril de 2025 "como aperturables en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 23.1 de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de Comercio de la Comunidad Valenciana que facultaba a los ayuntamientos, atendiendo al atractivo comercial para las personas consumidoras, a habilitar los festivos locales de su ámbito como aperturables".

"NINGUNA SE MANIFESTÓ EN CONTRA"

El documento expone también que "ninguna de las personas presentes en la sesión se manifestó en contra de la propuesta" y apunta que "por todo ello, en ejercicio de las facultades del concejal delegado de Comercio y Mercados de promoción del comercio de la ciudad, en cumplimiento del acuerdo adoptado en le pleno del consejo Local de comercio, mediante resolución BC 2598 de 20 de diciembre de 2024, se dispuso habilitar los días citados como días de libre apertura comercial".

El escrito de Ballester añade que "se ha tenido conocimiento por cauces extraoficiales, fuera del cauce legal establecido, que era el Consejo Local de Comercio, de la disconformidad de algunas personas presentes en el acto" con la decisión adoptada sobre la apertura.