El Ayuntamiento de València invierte tres millones en cuatro proyectos para mejorar y modernizar el Mercado Colón

Archivo - Fachada del Mercado de Colón de València. Imagen de archivo. - Ivan Terron / Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia (Aumsa), destinará 3.002.148 euros en la ejecución de cuatro proyectos "fundamentales" para la modernización y puesta a punto del Mercado de Colón.

En concreto, se trata del cambio de las escaleras mecánicas; las obras de nuevos baños en el sótano y mejora de los existentes; la renovación integral e instalación de un sistema de climatización y ventilación en la galería; y, por último, el suministro, obras e instalaciones incluidas en el proyecto de mejora del sistema de saneamiento y de las estaciones de bombeo de aguas residuales, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, estas actuaciones "afectan directamente al funcionamiento diario del Mercado de Colón, que necesita una modernización y actualización después de la falta de inversión durante el anterior gobierno municipal".

Respecto al cambio de la escalera mecánica, el consistorio señala que es una obra "necesaria", ya que se trata del núcleo de comunicación entre las dos plantas del Mercado Colón. El prolongado uso de las escaleras hace necesario su cambio para mejorar la instalación y evitar las numerosas averías. En estos momentos ya se ha licitado el cambio con un presupuesto de 529.163,25 euros.

Otra de las grandes necesidades del Mercado es la construcción de unos baños nuevos, que se situarán en la zona del sótano, al lado de BarX. La actuación, que ya cuenta con la autorización de la Dirección General de Patrimonio, está en licitación y supondrá una inversión de 324.023,48 euros.

Asimismo, se va a abordar la renovación integral e instalación de un sistema de climatización y ventilación en la galería. En la actualidad, este sistema no da cobertura a las necesidades del Mercado por la creciente actividad y se requiere la adaptación de los equipos de climatización para dar cobertura tanto a los operadores de los mercaderes como a los restaurantes. El Consejo de Administración, celebrado esta semana, ha aprobado la licitación de un proyecto, realizado por la empresa Vestal, que supondrá una inversión de 1.932.518 euros.

Por su parte, el proyecto de mejora del sistema de saneamiento y de las estaciones de bombeo de aguas residuales, de la ingeniería Wide Copro, destina una inversión de 216.444,24 euros a asegurar el buen funcionamiento de los nuevos baños que se van a construir y garantizar el saneamiento de las aguas derivadas de las cocinas de los diferentes restaurantes.

"DAR RESPUESTA A NECESIDADES QUE NO FUERON ATENDIDAS"

Así, Giner ha afirmado que estas inversiones "se han estudiado en colaboración con la Asociación de Comerciantes del Mercado Colón y con todos los operadores y mercaderes".

Concretamente, el objetivo es "dar respuesta a las necesidades que durante años se plantearon y no fueron atendidas, lo que ha provocado que ahora sea urgente acometerlas para que asegurar el funcionamiento del Mercado de Colón".