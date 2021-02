El Ayuntamiento de València ofrece a la Generalitat todos los espacios que haga falta para vacunar contra la Covid-19

Ribó defiende que las playas sigan abiertas para evitar más concentración de personas en otras zonas

VALÈNCIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado este lunes que el Ayuntamiento pone a disposición de la Generalitat todos los espacios que hagan falta para llevar a cabo la campaña de vacunación contra la Covid-19, desde grandes instalaciones deportivas hasta pequeños espacios como casales falleros o colegios, según la estrategia que marque la Conselleria de Sanidad Universal.

Ribó ha garantizado que ofrecerán "lo que haga falta" sin descartar ningún enclave como podrían ser Feria Valencia o el Palacio de Congresos, ha dicho al ser preguntado sobre estos puntos. En todo caso, están "a la espera" de saber qué decidirá Sanidad, si vacunar en muchos y pequeños espacios diversificados o aglutinar la vacunación en pocas pero grandes instalaciones.

El primer edil ha realizado estas declaraciones durante la presentación de 21 autobuses híbridos para la Empresa Municipal de Transporte (EMT Valencia), al ser preguntado por la disponibilidad de espacios municipales para la vacunación.

Al respecto, Ribó ha recordado que en su momento ya ofrecieron, junto a las Fallas, muchos casales como lugares reducidos que podían ser de tipo logístico. También se han ofrecido grandes centros deportivos, ha agregado.

En estos momentos, ha comentado el alcalde, "el tema de la vacuna es prioritario" por lo que el Ayuntamiento ofertará "lo que sea necesario, desde zonas de juego, deportivas o colegios, si se quiere diversificar mucho hasta los grandes espacios de las zonas deportivas, sin descartar ningún enclave. En cada país se ha hecho de una forma.

València pondrá sobre la mesa "lo que haga falta", ha insistido Ribó, al tiempo que ha puesto en valor zonas deportivas como por ejemplo las del río Túria, o en Nazaret, o en el Cabanyal, en otros "muchos lugares".

"POCO PENSADO"

Por otra parte, el alcalde Joan Ribó ha defendido su decisión mantener abiertas las playas valencianas porque de cerrarlas, estaría "concentrando mucho más a las personas en otras zonas". "No es bueno cerrar demasiadas cosas, lo que es imprescindible es que todos cumplamos las normas, pero cerrar cosas por cerrarlas sobre todo al aire libre, a mí no me parece una buena práctica, me parece poco pensado", ha apuntado.

Así lo ha manifestado al ser preguntado por una entrevista al síndic socialista en Les Corts y vicesecretario del PSPV, Manolo Mata, en Las Provincias, en la que recuerda que aunque la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, compañera de partido de Ribó en Compromís, recomendaba no ir a las playas para evitar aglomeraciones, la potestad de cerrarlas es el Ayuntamiento y no lo hizo. "Si hay un partido que pide restricciones muy duras, pero luego sus representantes a veces son laxos, pues hay una contradicción", apuntaba Mata.

Al respecto, Ribó ha señalado "la playa si la divides en 4 metros cuadrados, caben unas 40.000 personas. Si estas personas les impides ir a la playa, estás concentrando mucho más a las personas en otras zonas".

En su opinión, "en estos momentos es muy importante que zonas como la playa, una vez la gente es conocedora de las normas, puedan estar abiertas para los niños y para las personas mayores para pasear".