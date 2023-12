El Ayuntamiento de València se reunirá el 5 de enero con entidades que reparten alimentos para coordinar la ayuda

Catalá llama a las organizaciones a incorporarse al circuito municipal de servicios sociales para ofrecer una "atención integral"

VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València se reunirá el próximo 5 de enero con entidades que reparten alimentos en las calles para personas sin recursos, con el fin de coordinar esta ayuda y promover una "atención integral" que vaya más allá de cubrir las necesidades de comida y pueda alcanzar otros aspectos de asistencia como facilitar el cobijo en albergues durante la noche o contribuir a la inclusión socio laboral.

Así lo ha anunciado este jueves la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, tras visitar junto a la edil de Servicios Sociales, Marta Torrado, las instalaciones de Casa Caridad. "Queremos una coordinación de todo lo que supone primera atención, primera asistencia, a cualquier persona que duerme en la calle o que tiene necesidades básicas", ha señalado.

La responsable municipal ha manifestado así que a su equipo le gustaría que "todas las entidades que trabajan con ese fin solidario y necesario estuvieran coordinadas con el Ayuntamiento. "Se trata de hacer una atención integral, no solo de atención a una necesidad básica de alimentación sino también para intentar trabajar" en favor de "la autonomía de la persona en todos los niveles", como "vivienda, trabajo o salud", ha insistido.

En consecuencia, María José Catalá ha hecho "un llamamiento a todas las entidades sociales a que se incorporen al circuito del Ayuntamiento" para la asistencia en estos casos. "Lo único que pedimos es coordinación para hacer una atención integral", ha subrayado. Catalá ha dirigido ese llamamiento a las ONGs en general y, en particular a la Fundación Ayuda una Familia y Amigos de la Calle.

La primera de ellas reparte comida a personas sin recursos en el viejo cauce del río y sus representantes se reunieron la semana pasada en le consistorio para hablar de esta atención y buscar un nuevo emplazamiento fuera del Jardín del Túria --se ha planteado como nuevo enclave una zona situada junto al solar de Jesuitas--.

La Policía Local emplazó la semana pasada a la segunda entidad, que también reparte alimentos en la calle, a hacer esta distribución sin invadir parte del espacio público que estaba ocupando. Catalá ha comentado que los agentes pidieron a esa organización "que intentara organizar mejor el punto de ubicación para no perjudicar al tráfico" en la zona y ha detallado que "no prohibió el reparto de alimentos".

"Ya hemos hablado con las dos asociaciones que repartían comida y el día 5 de enero tendremos una reunión con ellos. De momento, les hemos pedido que colaboren con el Ayuntamiento para incorporar a esas personas a un circuito de atención integral de salud, vivienda, trabajo y alimentación", ha avanzado la responsable municipal, que ha apostado por "trabajar el perfil de las personas" vulnerables "de forma global".

La alcaldesa ha insistido en que el reparto de alimentos debe estar "coordinado con otras actuaciones". "Es muy importante que la gente sea solidaria y que se ayude a todas las personas que están en la calle", pero esa labor "no es tan sencilla" porque "tiene unas exigencias sanitarias importante", ha dicho.

"Y además, sería muy conveniente que ese reparto estuviera coordinador para intentar que esas personas --que se benefician de él-- tuvieran acceso no solo a la alimentación sino que pudieran acercarse a un albergue, pasaran la noche en él y pudieran estar en lugar cobijado", ha añadido.

"OBSESIÓN: QUE NO HAYA GENTE DURMIENDO EN LA CALLE"

María José Catalá ha resaltado también que la Policía Local está ofreciendo a todas las personas que están en la calle ir a dormir a un albergue.

"Estamos en ello y tenemos capacidad para acogerles y otorgarles esa cobertura. Les vamos a ofrecer todos nuestros medios", ha afirmado, aunque ha matizado que "hay que trabajar con las personas" y que "a veces no es tan fácil". En este punto ha comentado que en el Centro de Atención de Emergencias Sociales la pasada noche han dormido 25 personas y ha declarado que "podrán hacerlo todas las noches que lo necesiten".

La responsable municipal ha asegurado que para ella es "una obsesión" desde que llegó a la Alcaldía que "no haya gente durmiendo en la calle en València" aunque ha apuntado que este objetivo "no es fácil". "Los perfiles son muy complejos. No podemos obligar" a las personas, "hay que trabajar mucho con ellas" en algunos casos.

No obstante, María José Catalá ha mostrado su voluntad de "conseguirlo". "Con un reparto puntual de alimentos no lo conseguimos. En cambio, si nos coordinamos estaremos más cerca", ha añadido.