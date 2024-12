Badenas, tras ser citado por atribuir falsamente un crimen a inmigrantes: "No vamos a dejar de decir lo que pensamos"

Dice que aún no ha recibido la citación para comparecer como investigado y que se está en una fase "de diligencias preliminares"

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València y segundo teniente de alcalde, Juanma Badenas, ha señalado este miércoles, tras conocerse que ha sido citado a declarar como investigado tras haberse admitido en un juzgado de la ciudad la denuncia de la Fiscalía contra él después de haber atribuido falsamente a un inmigrante un crimen, que está "siendo objeto de una persecución política por motivos ideológicos porque hay algunas personas que quieren limitar la libertad de expresión de otras". "Y la verdad es que no vamos a dejar de decir lo que pensamos", ha apuntado a continuación.

Badenas ha manifestado también que no ha recibido "ninguna citación" del juzgado, que ha fijado su comparecencia para el próximo 16 de enero a las 10.00 horas, además de manifestar que se está "en una situación de diligencias preliminares" en la que "se pregunta si, a lo mejor, posiblemente, puede haber alguna cuestión de este tipo". "Pero nada más. Por lo tanto, yo soy el primer sorprendido", ha apostillado.

"Me acabo de enterar por la pregunta que me está haciendo usted y hace un ratito porque yo, de verdad, que no había recibido ningún tipo de notificación con respecto a esta cuestión", ha expuesto el edil en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por la admisión a trámite de la denuncia de la Fiscalía contra él y su citación.

Juanma Badenas ha añadido que está "siendo objeto de una persecución política por motivos ideológicos, porque hay algunas personas que quieren limitar la libertad de expresión de otras", tras lo que ha declarado: "Y la verdad es que no vamos a dejar de decir lo que pensamos".

El portavoz de Vox ha considerado también "cuanto menos curioso" y "sorprendente" que él sea "la única persona" contra la que la Fiscalía "ha iniciado trámites" por atribuir falsamente a inmigrantes un delito.

"Me resulta cuanto menos curioso que siendo más de diez medios de comunicación, entre ellos, alguno de los que está aquí presente, que se hizo eco de la noticia que aconteció el día 30 de julio pasado, la Fiscalía a la única persona" contra la que "ha iniciado trámites con respecto a la averiguación de los hechos solo sea yo. Es un hecho sorprendente", ha declarado.

El segundo teniente de alcalde de València ha afirmado además que también le "llama la atención que por parte de los medios de comunicación se hayan publicado cosas que no coinciden con las fechas de los escritos presentados por la Fiscalía con respecto a este caso".

Respecto a esto ha asegurado que se va a "averiguar por qué existe esa discrepancia, por qué algunos medios de comunicación han recibido algún tipo de filtración o información privilegiada", al tiempo que ha señalado que si se detecta "que hay algún tipo de irregularidad", se exigirán "responsabilidades a quienes sean los responsables de estas irregularidades que nos sorprenden tanto".

Badenas ha manifestado que ha pedido a sus representantes procesales que le trasladan la información que tengan "con respecto a este tema". "En el escrito presentado por la fiscal ante el juzgado que se supone que me tiene que llamar para que preste declaraciones, se dice que lo único que se trata es de unas diligencias preliminares para tratar de esclarecer si en su caso, en algún momento, se puede haber problemas, algún tipo de delito".

"LO HA PEDIDO EN LOS PLENOS Y EN TODAS PARTES"

Preguntado por la petición que desde la oposición municipal --Compromís y PSPV-- se hace a la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), para que lo cese, Juanma Badenas ha preguntado "cuántas veces lo ha pedido ya" el Partido Socialista. "Lo ha pedido en los plenos y en todas partes. Pues una más, como ven", ha asegurado.

"YA HE ELEGIDO A MI ABOGADA"

Por otro lado, preguntado por si van a ser los servicios judiciales del Ayuntamiento de València los que le asistan en este caso, el portavoz de Vox ha respondido que no.

"Soy catedrático de Derecho y como cualquier ciudadano haría, se pone en manos del mejor profesional que considere que le debe representar. Yo ya he elegido a mi abogada porque creo que es la mejor que puede realizarlo", ha explicado, a la vez que ha remarcado que la ha elegido él personalmente. "Por tanto, yo incurriré, en su caso, en los gastos correspondientes. Es un asunto absolutamente personal", ha afirmado.