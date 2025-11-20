Baldoví dice que no le consta moción de censura en Torrent pero ve "absolutamente legítimo" quitar gobiernos al PP y Vox

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante una reunión, en Les Corts Valencianes, a 20 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que no le consta "que haya ahora mismo nada encima de la mesa" en Torrent (Valencia) sobre una posible moción de censura apoyada por la coalición, entre otras formaciones, contra la alcaldesa, Amparo Folgado (PP), aunque ha considerado que "cualquier posibilidad de quitar gobiernos al PP y Vox" es algo "absolutamente legítimo".

De este modo lo ha manifestado este jueves en rueda de prensa tras la junta de síndics, preguntado por una posible de censura en Torrent del PSPV, Compromís-Podem-EU y el edil no adscrito y exportavoz de Vox desalojar a Folgado del consistorio, gobernado por el PP y el resto de ediles de la formación de Santiago Abascal. "A mí ahora no me consta que haya nada encima de la mesa, por tanto, si no hay nada encima de la mesa, no puedo opinar de nada. Si fuera efectivo, evidentemente opinaría", ha expresado.

Cuestionado por cuáles serían las líneas rojas de Compromís de cara a una moción de censura como la que han reclamado insistentemente en Les Corts para desalojar a Carlos Mazón, ha señalado que "acabar con un gobierno del PP y Vox" en el parlamento valenciano es "legítimo" porque es "un gobierno que ha recortado en derechos a las mujeres, en derechos al colectivo LGTBI, ha secuestrado la televisión pública valenciana, ha colonizado la Agencia Antifraude", entre otras cosas.

En cualquier caso, ha garantizado que la coalición no haría "ningún acuerdo con Vox" y ha especificado: "Nosotros presentaríamos una moción de censura y aquel que creyera que una moción con el objetivo de devolverle la voz al pueblo y la quisiera votar, que la votara".

"¿Por qué tendría que ser Vox? ¿Por qué no tendría que ser una persona razonable del PP la que votara una moción de censura contra un gobierno que ha demostrado su inutilidad, ineficiencia y su no saber estar a la altura de las circunstancias en los momentos más difíciles?", se ha preguntado.

Por tanto, ha concretado que Compromís presentaría una moción de censura en Les Corts "y aquellas personas sensatas que la quisieran apoyarla, que la apoyaran". "Con un objetivo: devolverle la voz al pueblo, claramente", ha reiterado.