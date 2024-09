Baldoví exige a Mazón "que se ocupe de lo suyo" y priorice la financiación en lugar de recurrir la amnistía

Acusa al 'president' de anteponer los intereses del PP a los valencianos



VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha reclamado al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, "que se ocupe de lo suyo" y defienda la reforma de la financiación autonómica y la condonación de la deuda en lugar de recurrir la Ley de Amnistía.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de encargar un estudio para determinar la viabilidad de los recursos presentados por comunidades autónomas, 15 gobernadas por el PP y una por el socialista Emiliano García-Page, contra la Ley de Amnistía con el fin de decidir si los territorios tienen legitimación para impugnar la norma.

Baldoví ha afirmado que "el Constitucional ha dicho a Mazón que se ocupe de su trabajo y deje de ocuparse de otras cosas", que ve como "una tónica en este gobierno". "Mazón se dedica a intentar seguir la agenda del Partido Popular de Madrid y no preocuparse por los intereses valencianos", ha reiterado.

Además, ha advertido que "el Tribunal Constitucional ha sido muy contundente diciendo que eso no forma parte de sus competencias", por lo que ha exigido al 'president' "que se ocupe de lo que es suyo y no de lo que no es suyo".

Es algo que ha ligado con la enmienda a la totalidad y las ocho parciales presentadas por el PP en Les Corts a la proposición de ley de trato justo en financiación autonómica registrada por Compromís. En sus enmiendas, los 'populares' piden suprimir los artículos 1 --que insta al Gobierno a impulsar "de forma inmediata" la reforma del sistema de financiación--, 3 y 4 --sobre fondos y transferencias de nivelación-- y el 5 --sobre el mecanismo de absorción estatal de sobreendeudamiento autonómico--.

"RENUNCIA" A SUMARSE A LA LEY DE TRATO JUSTO

Al respecto, Baldoví ha denunciado que "Mazón ha renunciado explícitamente" a sumarse a la proposición de Compromís al registrar enmiendas en las que "misteriosamente desaparecen la reforma de la financiación y la condonación de la deuda". "Una renuncia que no entienden los agentes sociales, los empresarios, los sindicatos, los ayuntamientos", ha aseverado.

Una posición que ha relacionado con la visita que han realizado este lunes el jefe del Consell y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a una escuela infantil en Alicante: "Mazón está más pendiente de los intereses de su partido que de los intereses valencianos".

Frente a ello, ha hecho hincapié en que Compromís no renuncia al consenso alcanzado en los últimos años en la Plataforma per un Finançament Just, que se basa en "un nuevo sistema de financiación, una condonación de la deuda y, evidentemente, un fondo de nivelación mientras no haya un nuevo sistema de financiación".

Preguntado por cuándo se reunirá la plataforma, Baldoví ha remarcado que la representante de Compromís en ella es la diputada estatal Àgueda Micó y ha deseado que sea pronto para saber "si algunos se han salido del consenso": "Hay un consenso generalizado en que los valencianos necesitamos que nos condenen una deuda que nosotros no hemos generado y en que haya un fondo de nivelación mientras no haya un nuevo sistema de financiación".

NO HAY CONTACTOS CON EL PP NI CON EL PSPV

Sobre si han contactado con el PP o el PSPV en materia de financiación o condonación de la deuda, ha indicado que "ni unos ni otros" han querido hablar con él de ello. En el caso del PSPV, ha explicado que todavía no se ha reunido con su secretaria general, la ministra Diana Morant, y que tiene pendiente compartir "un café" con el síndic socialista en Les Corts, José Muñoz.

Baldoví ha añadido que ni 'populares' ni socialista le han propuesto contactar para abordar la renovación de los órganos estatutarios con mandatos caducados. Ahora bien, tiene "pocas perspectivas de acuerdo" a tenor de las leyes impulsadas por el PP y ya aprobadas en Les Corts para reformar la Agència Valenciana Antifrau (AVAF) y la radiotelevisión pública autonómica À Punt.