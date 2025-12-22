Baldoví reitera que Mónica Oltra tiene "todas las puertas abiertas" de Compromís "en el momento en que quiera volver"

Archivo - La exvicepresidenta, exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, y exportavoz del Gobierno de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, en la central de EUPV, a 4 de octubre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que la exvicepresidenta de la Generalitat y exconsellera de Igualdad durante la etapa del gobierno del Botànic Mónica Oltra tiene "todas las puertas abiertas" de la coalición valencianista "en el momento en que quiera volver", pero ha señalado que "esa pregunta quien la tiene que contestar es Mónica Oltra y no Joan Baldoví".

Así lo ha asegurado este lunes en rueda de prensa tras la junta de síndics, después de que el Juzgado de Instrucción número 15 de València volviera a rechazar la pasada semana la apertura de juicio oral contra Oltra por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido.

Baldoví ha insistido en que "desde todas las instancias de Compromís" y también "a nivel personal" y desde los distintos partidos que integran la coalición han mantenido que "lo que se ha hecho con Mónica Oltra es una ignominia" y un "caso clarísimo de utilización del poder judicial para alargar una situación en la que no hay nada".

Por su parte, la síndica adjunta de Compromís Aitana Mas --que es también coportavoz de Iniciativa, el partido al que pertenece Oltra--, ha asegurado que le ha pedido "en muchas ocasiones personalmente" a la exvicepresidenta del Consell que vuelva, aunque ha considerado que "lo importante" no es que ella se lo pida, "sino que se lo piden por la calle". "Y eso es el mejor mensaje tanto personal como político que se puede llevar", ha indicado.

A su juicio, Mónica Oltra es "una de las figuras que puede generar ilusión y esperanza y puede marcar la diferencia en un proyecto a futuro" en el que puedan "interlocutar con diferentes fuerzas políticas a la izquierda del PSOE". "Ojalá pueda ser una realidad, pero le corresponde a ella decirlo", ha matizado.

"DOS JUECES YA HAN OPINADO LO MISMO: NO HAY NADA"

En este contexto, Mas ha incidido en que un fiscal y dos jueces "diferentes ya han opinado lo mismo" sobre el caso de Oltra y es "que no hay nada", al tiempo que ha advertido de que ahora "lo que no vale es que la justicia tenga una doble velocidad para resolver lo que está claro que se tiene que resolver de una determinada manera y es no abriendo ese juicio oral y diciendo que no había nada donde habían pintado cosas muy duras".

Además, ha considerado que en este momento "el mejor favor que nos podría hacer la justicia para que muchos ciudadanos podamos volver a creer en ella es resolver esta situación no como hemos visto que han resuelto la del Fiscal General, sino como han apuntado ya dos jueces y un fiscal".