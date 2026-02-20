La banda australiana Wolfmother actuará en el Roig Arena el 23 de julio

Archivo - Imagen de Andrew Stockdale, líder y vocalista principal de Wolfmother. - REMITIDA HEY, TONIGHT - Archivo

VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La banda australiana Wolfmother traerá sus ritmos clásicos del rock de los setenta al Roig Arena este 23 de julio. Desde su debut en 2005, Wolfmother ha acumulado una legión de fans gracias a éxitos como: 'Woman', 'Joker And The Thief' o 'New Moon Rising'. Actualmente goza de más de 2.6 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Las entradas para el concierto de esta banda de rock australiana ya están a la venta en la web del Roig Arena (www.roigarena.com), según ha informado la organización en un comunicado.

Cada concierto de Wolfmother es "una experiencia llena de adrenalina y nostalgia rockera". Los fans "cantan, saltan y viven en primera persona la intensidad de un directo que combina el 'hard rock' clásico con la frescura de una banda en plena madurez", señalan.