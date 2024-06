La bandera LGTBI se colgará en Les Corts en el Día del Orgullo con apoyo de PP, PSPV y Compromís y el rechazo de Vox

Vox se queda solo con una propuesta de minuto de silencio por el crimen de Gata en la que destacaban la nacionalidad de los detenidos



VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La bandera LGTBI se colgará en la fachada de Les Corts el próximo 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI, después de que el PP, PSPV y Compromís hayan rechazado una propuesta de Vox para no exhibirla y que ha defendido la presidenta de la cámara, Llanos Massó, de Vox.

La Mesa de Les Corts se ha reunido este lunes y en ella, PP, PSPV y Compromís se han puesto de acuerdo para que no salieran adelante dos propuestas de Vox: la de no colgar la bandera LGTBI en la fachada del Palau dels Borja este viernes y otra en la que pedían guardar un minuto de silencio por el asesinato en Gata de Gorgos de un hombre el pasado fin de semana.

Esta propuesta --que buscaba que para el minuto de silencio se interrumpiera la sesión plenaria de mañana y se saliera a la puerta principal del edificio, de la misma manera que hace desde 2015 por cada víctima de la violencia de género-- señalaba en su texto que el asesinato fue "debido a la agresión violenta por parte de tres jóvenes de origen marroquí".

Ni PP ni PSPV ni Compromís han dado apoyo a esta moción. Tampoco han apoyado la propuesta de retirar la bandera LGTBI que presentó el síndic de Vox la semana pasada, en la que argumentaba que la colocación de la bandera era contraria a la Constitución Española, la Ley de Banderas y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

En su escrito, José María Llanos aportaba ejemplos de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo que considera "muy clara respecto a las banderas que deben ondear en edificios públicos y en lo relativo al principio de objetividad y neutralidad de las instituciones".

Sin embargo, la propuesta para colocar la bandera LGTBI en Les Corts no es situarla en los mástiles junto a las oficiales, sino que se cuelga en la fachada junto a la entrada del edificio.

Ya la semana pasada, PP, PSPV y Compromís se mostraron contrarios a esta propuesta. El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, se mostró convencido de que "no se comete ninguna ilegalidad y no está vulnerando ninguna ley por lucir, en la fachada y no en el lugar de las banderas oficiales, un emblema para reivindicar de manera simbólica la lucha de un colectivo".

Por su parte, el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, señaló que la bandera LGTBI "esta conmemora la igualdad, el respeto y la inclusión, pero sobre todo define que cada uno puede amar a quien quiera sin que se le criminalice o juzgue". El diputado de Compromís Francesc Roig manifestó que esta propuesta fue una "provocación absurda" de Llanos para conseguir "cuota de pantalla" durante el mes del Orgullo y ha calificó de "aberración" la propuesta.

"ME HE VUELTO A QUEDAR SOLA"

Tras la votación, la presidenta de la Cámara --la única de los cinco miembros de la Mesa que ha apoyado la moción de Vox-- ha emitido un comunicado sobre la bandera en el que ha manifestado: "Una vez más me he vuelto a quedar sola en defensa de la neutralidad de las instituciones, ya que los representantes del PP han defendido su propuesta con el apoyo del PSOE y Compromís".

"Yo me mantengo firme en evitar el uso de las instituciones con fines claramente ideológicos y en la colectivización a las personas por ningún motivo y en este caso por su orientación sexual", ha aseverado Massó.