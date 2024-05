Una "Barbie censurada" protagoniza la crítica de la oposición a un Consell que cierra filas con el alcalde de Borriana

VALÈNCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Una 'Barbie censurada' ha protagonizado las críticas de la oposición al Consell de PP y Vox. PSPV y Compromís se han centrado en denunciar lo que consideran "censura" y la "vergüenza" que, a su juicio, ha generado esta situación, mientras que los miembros del gobierno por la parte 'popular' han cerrado filas con el alcalde de Borriana.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha sacado al estrado una muñeca con un cartel en defensa de la libertad de expresión y ha lamentado que esta Barbie estuviera censurada "por un diputado que se sienta en esta sala" --en referencia al parlamentario de Vox y concejal de Cultura de Borriana, Jesús Albiol--.

"Se ve que es una peligrosa agente del feminismo más radical, una agente secreta del malvado Soros y de la Agenda 2030. Es una Barbie, señor Albiol, que tiene que volver a sacar la bandera de la libertad de expresión", ha manifestado.

Y dirigiéndose a Mazón, le ha señalado: "¿No le da vergüenza que uno de los suyos, uno de los que forma su mayoría, censure una película con ocho nominaciones a los Oscars y otra española y muy española que ha ganado tres Goyas?".

Mazón ha respondido a Baldoví diciéndole que "le encanta" el alcalde del PP de Borriana. También la vicepresidenta, Susana Camarero, ha tenido palabras para el primer edil en una respuesta a una diputada de Compromís.

El munícipe, Jorge Monferrer, defendió ayer que la ciudad "tiene un gobierno para todos y las películas de 'Barbie' y '20.000 especies de abejas' estarán en la Biblioteca Municipal". "La libertad en la adquisición de nuevo material para la Biblioteca Municipal en ningún caso puede ser mediante la restricción de contenido de Género y LGTBIQ+", dijo.

"CENSURA CULTURAL"

Durante el turno del PSPV-PSOE, José Muñoz ha señalado a Mazón que tiene "hoy una oportunidad fantástica para hablar con el concejal de Vox de Borriana y decirle, que es aquí diputado, que no está de acuerdo con la censura cultural que se está haciendo en el ayuntamiento de Borriana".

El diputado socialista José Chulvi ha preguntado a Mazón si mantene, como decía hace unas semanas que se siente orgulloso de sus consellers, y de la política cultural que están llevando adelante. "¿Se siente orgulloso de la motosierra de Barrera en las direcciones artísticas de los espacios culturales de prestigio y de los episodios de censura que día a día?", le ha preguntado.

"La Comunitat Valenciana han descubierto que la criptonita de la extrema derecha que la acompaña es Barbie, ¡Qué pobreza!", ha lamentado y ha criticado asimismo que censuren la belleza. "Para ser tan valientes hay que reconocer que es ridículo", ha señalado.

En esta línea, ha cuestionado cómo han podido "prohibir" '20.000 especies de abejas', "no las abejas mayas ni las abejas submarinas" y ha señalado: "Tranquilos, que no he traído ninguna porque las abejas también le ponen nerviosos a Mazón", ha apuntado en referencia a un vídeo en el que el presidente espantaba una mosca.

Chulvi ha recordado que la película es el testimonio de que hay una persona trans que se va a quitar la vida por "los monstruos que lo atormentaban" y ha apuntado, como decía Serrat, que "si no fueran tan temibles nos darían risa" y "si no fueran tan dañinos nos darían lástima porque como los fantasmas sin prisa y sin pausa no son nada si se les quita la sábana". "Mazón, si le queda un poco de orgullo y de conciencia democrática, rompa con la extrema derecha y haga de una vez por todas política útil. Más cultura y menos censura", ha exigido.

La réplica se la ha dado Vicente Barrera, que ha cuestionado al PSPV si "de verdad piensan que los problemas reales de los valecianos son los DVD" y ha recalcado que "no todas las propuestas que llean tienen que ser admitidas porque hay una prerrogativa". Además, ha señalado que fue al cine con su hija y mi mujer, a ver la película 'Barbie'.