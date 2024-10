Barcala cree que "no hay un problema" con los apartamentos turísticos y que la Ley de Vivienda "ampara al okupa"

Compromís afirma que el alcalde "está al lado de la especulación" y pide al PP aplicar la norma para declarar Alicante zona tensionada

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha manifestado que "no hay un problema con los apartamentos turísticos" dentro del producto turístico que oferta la ciudad y que así lo indica la Cátedra Turismo Ciudad de Alicante, puesta en marcha entre el Ayuntamiento y la Universidad de Alicante (UA). Además, considera que la Ley de Vivienda, aprobada por el Congreso el año pasado, es una "chapuza" y que "ampara al okupa y cierra la puerta al arrendatario".

En estos términos se ha pronunciado el primer edil durante su intervención en el IV Foro Económico Español de Alicante, organizado por el diario El Español.

"Son leyes hechas desde la ideología para proteger a unos pocos frente a la inmensa mayoría de todos. Chapuza sobre chapuza legislativa, el Gobierno de España está metiendo la mano. Lo vimos con la Ley del sí es sí, en todas y cada una de las leyes donde han estado interviniendo, y la de Vivienda no es una excepción", ha agregado Barcala.

En alusión a la marcha por la vivienda que este sábado recorrió las calles de Alicante, el alcalde ha dicho que "en todas las ciudades hay manifestaciones y no son manifestaciones que no tengan un sustrato político debajo". No obstante, ha reconocido que "sí es cierto" que existe "un problema de vivienda".

"RECOGIENDO LOS PLATOS ROTOS"

"Estamos haciendo frente a ello. Tenemos un gobierno predispuesto al frente de la Generalitat que antes no teníamos con ocho años de Botànic en los que la cartera de Vivienda estaba en manos de Podemos, que hizo cero vivienda social en Alicante", ha apuntado.

Barcala ha afirmado que "se están recogiendo platos rotos" y como ejemplo se ha referido al Plan Vive de la Generalitat. En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento de Alicante "ha puesto a disposición del Consell ocho solares que están siendo estudiados para destinarlos a vivienda de precio protegido".

"Simultáneamente, el Ayuntamiento ha reactivado planes parciales que estaban en un cajón para la construcción de 6.000 viviendas en Alicante, de las que aproximadamente 2.500 serán sociales, a precio protegido", ha incidido el alcalde.

El primer edil ha recordado parte de su discurso en el Debate sobre el Estado de la ciudad del pasado lunes para subrayar que "Alicante está viviendo el mejor momento de su historia".

Así, cree que hay "oportunidades magníficas", por ejemplo, con el turismo y los "récords que de forma sistemática se están batiendo". Barcala ha puesto en valor "el aumento en un 37 por ciento del mercado británico desestacionalizado en un año" y ha vuelto a criticar la turismofobia.

"BARCALA ESTÁ AL LADO DE LA ESPECULACIÓN"

Preguntado por las declaraciones del alcalde, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Rafa Mas, ha señalado en una rueda de prensa que "si Barcala considera que la Ley de Vivienda es una chapuza, deberá aplicarla primero" para ver sus efectos.

"Estamos viendo cómo en algunos puntos de Cataluña está bajando el precio de la vivienda con esta norma en funcionamiento. Desde Compromís proponemos intervenir y que se aplique esa ley para declarar la ciudad como tensionada y, por otro lado, proporcionar garantías de pago y mantenimiento a los pequeños propietarios que den su piso al alquiler para aumentar la oferta", ha señalado.

Mas ha insistido en que Barcala "no hace nada" y que está "al lado de la especulación, de las constructoras, los 'lobbys' turísticos y los rentistas, que ya compran cinco de cada diez viviendas en Alicante para especular".

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Isaura Navarro, considera que "es evidente que el PP niega el problema de la vivienda y las soluciones que hay encima de la mesa y tienen a su disposición". "La ciudadanía se ha manifestado para pedir que se apliquen esas propuestas, algo que el PP puede hacer desde ya", ha sentenciado.