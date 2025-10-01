Barcala fija para el 10 de octubre el debate sobre el estado de la ciudad de Alicante de 2025

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo- JOAQUÍN REINA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha fijado para el viernes 10 de octubre a las 09.30 horas el debate sobre el estado de la ciudad correspondiente a 2025.

Así lo ha comunicado el primer edil a los miembros de la corporación municipal en el transcurso de la junta de portavoces celebrada este miércoles.

"Es el mejor momento para debatir y poner en común todo lo que estamos haciendo y lo mucho que queda por hacer en Alicante para seguir con el ambicioso proceso de transformación urbana, estructural y social que estamos llevando a cabo en la ciudad", ha destacado el primer edil en un comunicado.

Además, ha dicho que confía en que "será un debate constructivo, lógicamente desde diferentes puntos de vista, pero siempre con el objetivo compartido de defender el interés general y de aportar ideas y propuestas para continuar mejorando la ciudad y la calidad de vida de los alicantinos".

La junta de portavoces ha fijado los turnos de intervención para el debate sobre el estado de la ciudad. Abrirá el pleno el alcalde, al que seguirán dos rondas de intervenciones de 15 y diez minutos para cada grupo municipal, en orden de menor a mayor número de concejales, es decir, EU-Podem, Compromís, Vox, PSPV y PP. Tras estas dos rondas de intervenciones, intervendrá de nuevo Barcala para cerrar el debate.