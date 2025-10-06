Barcala prevé que la "batalla jurídica" por los macrodepósitos continuará y reitera su rechazo al proyecto

Archivo - Imagen de archivo de una dársena con contenedores en el Puerto de Alicante - AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, prevé que la "batalla jurídica" por los macrodepósitos que pretende impulsar XC Business 90 SL en el muelle 19 del Puerto "tendrá su continuidad" porque cree que la empresa "no se conformará con que se le diga que no tiene licencia", ya que sin ella "no puede hacer nada". Además, ha reiterado su rechazo al proyecto.

De esta forma lo ha indicado este lunes en declaraciones a los medios tras participar en la presentación del Festival de Arquitectura Urbana TAC! en Casa Mediterráneo, al ser preguntado por los periodistas sobre la situación de esta iniciativa, a la que el Ayuntamiento denegó la licencia de obra mayor la semana pasada "por carecer de autorización" de la Autoridad Portuaria y "no ajustarse a la concesión".

"La empresa cree que tiene derecho a hacerlo y nosotros creemos que tenemos derecho a oponernos y cada uno va a defender sus posiciones", ha apuntado Barcala, al tiempo que ha vuelto a señalar que aplaudiría una hipotética renuncia incondicional de la mercantil promotora a los macrodepósitos.

El primer edil ha recordado que "el pleito inicial se encuentra ahora mismo recurrido" y ha hecho hincapié en su posicionamiento sobre esta cuestión: "No queremos macrodepósitos en el Puerto. Lo he dicho muchísimas veces y no me cansaré, además, de repetirlo, como no me cansaré de repetir que utilizaré todos los recursos a nuestro alcance".