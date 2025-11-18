Barcala recibe a finalistas de los premios Festers d'Alacant y entrega estatuillas originales de Sergio Gómez - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha recibido en el Salón Azul del ayuntamiento a los finalistas de la 19 edición de los premios Festers d'Alacant y les ha entregado las estatuillas acreditativas, que, por primera vez, son originales del artista de hogueras Sergio Gómez. La entrega de galardones será el jueves 20 de noviembre, a partir de las 20.30 horas, en el Teatro Principal, bajo el lema 'Distintas tradiciones. Un mismo corazón'.

El primer edil, acompañado por la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, e integrantes de la corporación municipal, ha enfatizado este lunes sobre los finalistas que "cada uno" es "ejemplo de perseverancia, trabajo y dedicación por y para las distintas fiestas", según recoge el consistorio en un comunicado.

Además, ha afirmado que "ser festero no significa únicamente hacer fiesta", ya que "conlleva una manifestación personal, un sentimiento, una forma de ser y sentir Alicante". "Expresa su generosidad hacia Alicante, a través de las distintas fiestas", ha apuntado.

El trofeo, que sustituye al que se venía entregando desde que fueron convocados estos premios por primera vez, es una pieza artística realizada artesanalmente en resina. Según Sergio Gómez, está concebida "como un homenaje a la tradición festera de Alicante y a todas las personas y a todas las asociaciones que mantienen vivo su espíritu". En su diseño se combinan las formas orgánicas y texturas artesanales "que evocan la energía, la creatividad y la identidad cultural de las fiestas alicantinas".

FINALISTAS

En el ámbito de Hogueras, en la modalidad individual son finalistas Vicente Mas Iborra (barraca Els Chuanos), José Ivorra Albadalejo (Mercado Central) y Dolores Ten Miralles (Florida Sur). Por su parte, en el colectivo se sitúan el Mercado Central, Ángeles-Felipe Bergé y la barraca Festa i Vi.

Respecto a Semana Santa, a nivel individual son finalistas Rafael Antonio Escribano Pastor (Hermandad de la Santa Flagelación) y Juan Ginerés Asensi (Cofradía del Cristo del Divino Amor). En el colectivo, están la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Redención.

En la categoría de Tradicionales están, entre los nominados individuales, Andrés Mas Rodríguez (Cruces de Mayo), Javier Muñoz Sánchez (San Roque) y Francisco Miguel Ruso Colomina (Raval Roig). De otro lado, en los colectivos están la Cofradía de San Roque, Peña Canterella (Raval Roig) y Asociación Adorna (San Gabriel).

En cuanto a la Federación de Asociaciones Festivas en Barrios y Partidas, a nivel individual están Andrés Romero Vílchez (San Francisco Javier-La Florida), María José Molina Birlanga (San Agustín) y Manuel Muñoz Soler (Benisaudet). En la modalidad colectiva, se sitúan Fiestas Patronales Barrio 400 Viviendas, Comisión de Fiestas Patronales Benisaudet y Comisión de Fiestas Patronales Monnegre d'Abaix.

Finalmente, en la categoría de Moros y Cristianos están, a título individual, Antonio Cáceres Prats (Villafranqueza-El Palamó), Francisco Gil Navarro (Altozano) y Vanessa Sánchez Quirant (El Rebolledo). En el ámbito colectivo, están Los Pacos (Altozano), Escuela Infantil de Embajadores (San Blas) y la peña Los Arpes (Viillafranqueza-El Palamó).