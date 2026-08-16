Barrachina, sobre la candidatura de Llorca: "No dedicamos un solo minuto a calendarios de proclamaciones electorales"

El conseller de Agricultura, Agua, Ganaderia y Pesca y portavoz del Consell, Miguel Barrachina, posa para Europa Press, a 5 de agosto de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha asegurado que el gobierno valenciano tiene "una agenda intensísima y una actividad de gobierno extraordinaria" y no dedica "un solo minuto ni a calendarios de proclamaciones electorales ni a cuestiones puramente demoscópicas".

Así se ha pronunciado, en una entrevista concedida a Europa Press, preguntado por si la falta de confirmación de que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, será el candidato del PP a las elecciones autonómicas puede desviar el foco de la acción del Consell.

"No; nosotros somos un partido nacional donde, lógicamente, el calendario de proclamaciones de candidatos obedece a una estructura y una estrategia nacional que respetamos. Los valencianos nos sentimos profundísimamente valencianos, pero también muy españoles y, por tanto, eso forma parte de estar en una estructura nacional", ha señalado, antes de asegurar que esta situación no afecta "lo más mínimo" al Consell. "Creo, además, que eso los valencianos lo agradecen", ha agregado.

"CATASTRÓFICA GESTIÓN" DE MORANT

Respecto a si considera que la ministra de Ciencia y candidata del PSPV a las elecciones, Diana Morant, consigue compaginar ambas responsabilidades, Barrachina ha opinado que "lo llamativo" de la dirigente socialista es "su catastrófica gestión como lideresa digital porque fue el dedo del preso (y exsecretario de Organización) Santos Cerdán, heredero del preso (exministro y exsecretario de Organización) José Luis Ábalos, quien la designó como candidata".

Además, Barrachina ha remarcado que fue una "decisión personal" de Diana Morant nombrar comisionado del Gobierno para la reconstrucción "al imputado por haber presuntamente falsificado su currículum durante 40 años habiendo ingresado casi un millón de euros indebidamente, José María Ángel Batalla, presidente del Partido Socialista". También ha subrayado que la dirigente del PSPV "eligió como padre político al enjoyado Rodríguez Zapatero".

"El problema de Diana Morant no es si puede hacer a la vez dos cosas. Es que la que tiene que hacer en Valencia la está haciendo de una forma extraordinariamente errónea", ha apostillado el portavoz del Consell.

Si a ello se suma "haber comparado al líder más votado en la Comunitat Valenciana, que es (el presidente nacional del PP) Alberto Núñez Feijóo, con alguien capaz de hacer algo parecido a lo de Hitler, pues no es una candidata, es una broma la presencia y el liderazgo de Diana Morant en el Partido Socialista", ha añadido.

En su opinión, "su gestión es desastrosa en la Comunitat Valenciana y, a nivel nacional, lo único conocido de Diana Morant antes es el desastre en el cual el principal centro de referencia nacional de investigación oncológica se ha distinguido por los escándalos, presuntos fraudes e imputaciones que adornan también su gestión nacional. Por tanto, francamente, más allá de compatibilizar o no, creo que ha sido una calamidad como gestora autonómica y nacional", ha criticado.

"EL CONSELL HA CUMPLIDO LO QUE PROMETIMOS"

Sobre su balance de la legislatura, el portavoz ha recordado que ha estado marcada por "verdaderos dramas" como la dana, pero que el Consell "ha cumplido lo que prometimos". Así, se ha referido a compromisos adquiridos en la anterior campaña electoral como "libertad de elección de lengua y rebaja en listas de espera sanitarias".

"Eso, en la España de Pedro Sánchez, se agradece. Nosotros hemos sido un gobierno coherente. Prometimos bajar impuestos y hemos rebajado más de 400 millones la factura fiscal de (el expresidente de la Generalitat) Ximo Puig (PSPV-PSOE) y de (exvicepresidenta) Mónica Oltra (Compromís)", ha sostenido.

Por contra, considera que Pedro Sánchez "está lamentablemente haciendo justo lo contrario de lo que prometió en campaña" porque "en España se dijo aquello de 'con Bildu no', 'traeré preso a (el expresidente de la Generalitat de Catalunya) Puigdemont' o 'un político no debe indultar a políticos'".

El Ejecutivo valenciano, según su portavoz, es un gobierno "coherente" y "estable" que ha aprobado su tercer presupuesto autonómico "mientras en el mismo tiempo Pedro Sánchez no ha presentado el primero cuando lo suyo es una obligación constitucional". "Lamentablemente España tiene un presidente para quien la Constitución es un inconveniente que se salta a capricho", ha reprochado.

También ha contrapuesto que el Consell es "un gobierno honrado" frente a, en España, "un presidente rodeado de más de 120 imputaciones judiciales, familiares, gubernamentales y políticas".

Finalmente, sobre si espera seguir siendo portavoz y conseller de Agricultura si Pérez Llorca gana las elecciones, Barrachina ha respondido que eso "le deja indiferente a todo el mundo".

"Yo afortunadamente disfruto mucho con lo que hago, especialmente en Agricultura, y también estoy feliz de poder contar como portavoz lo que hacen mis compañeros. Y, sobre todo, hacerlo para Juanfran Pérez Llorca, que está demostrando en estos ocho meses que lleva como líder ser un hombre resolutivo, eficaz y un verdadero acierto como presidente de todos los valencianos y eso a mí me hace muy feliz. Donde esté yo dentro de un año, la verdad es que creo que salvo a mi familia, al resto de personas creo que les deja indiferentes", ha concluido.