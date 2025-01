Barrachina resalta que Agricultura ha pagado el 99,5% de las ayudas de la sequía para 26.380 agricultores y ganaderos

CASTELLÓ, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha destacado que la Generalitat ha finalizado el pago de las ayudas de la sequía, que ha beneficiado a 26.380 agricultores y ganaderos. "Ya se han pagado 16,9 millones de euros, lo que supone una ejecución del 99,5 por ciento", ha subrayado.

Así lo ha indicado este sábado, tras visitar la cooperativa de Viver (Castellón) y mantener un encuentro con el Grupo de Acción Local Palancia-Mijares, según ha precisado la administración autonómica en un comunicado.

Estas ayudas tienen como objetivo "garantizar la continuidad de 175.000 hectáreas de cultivo y la supervivencia de 182.719 cabezas de ganado de explotaciones en extensivo y semiextensivo". Las cantidades, que varían según el tipo de cultivo y ganado, han alcanzado hasta 4.500 euros para cultivos herbáceos, 1.200 euros para leñosos y hasta 18.000 euros para explotaciones ganaderas.

"El sector agrario es clave para nuestra economía y para el tejido social de la Comunitat Valenciana. Estas medidas no solo ayudan a mitigar las pérdidas, sino que también envían un mensaje claro, y no es otro que el que no vamos a dejar solos a nuestros agricultores y ganaderos", ha apuntado Barrachina.

El conseller ha puesto en valor "la eficacia del sistema utilizado" para la adjudicación de estas ayudas al asegurar que "se ha demostrado que es posible gestionar ayudas de manera rápida, directa y sin burocracia innecesaria". "Los beneficiarios han recibido las ayudas sin esperas ni papeleo, algo que responde a la apuesta del Consell de Carlos Mazón por la simplificación administrativa", ha ensalzado.

"Vamos a seguir trabajando para que los agricultores y ganaderos puedan concentrarse en su labor, sin perder tiempo en trámites complejos y tediosos," ha agregado.

POR PROVINCIAS

Según la ubicación de los beneficiarios por provincias, en Castellón, un total de 7.234 agricultores y ganaderos han recibido ayudas por un importe de 5.857.906,68 euros, donde destaca el "impacto directo y esencial" de estas ayudas con especial incidencia en el sector ganadero.

En cuanto a Valencia, la cifra de beneficiarios alcanza los 13.775, quienes han recibido 7.832.025,06 euros en ayudas directas y que han apoyado a los municipios más despoblados.

Por su parte, en Alicante se han registrado 5.371 agricultores y ganaderos que han sido adjudicatarios de un total de 3.234.667 euros, especialmente en las zonas de interior.