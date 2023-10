Barrera: "Acabar no acabaremos con el pancatalanismo, pero lo vamos a combatir"

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha asegurado que "la cultura pancatalanista está claro que no se va a acabar" porque, a su juicio, el Botànic y la Generalitat de Catalunya "ya se han encargado bien de financiarla bien financiada". "Acabar no acabaremos con el pancatalanismo, pero lo vamos a combatir", ha aseverado.

Así se ha pronunciado el titular de Cultura del gobierno valenciano en respuesta a la interpelación del diputado del PSPV-PSOE, José Chulvi, sobre la política general en materia cultural de la Generalitat. A este respecto, Barrera ha remitido a su comparecencia ante Les Corts del día 20 donde "viene con muchísimo detalle lo que van a ser los primeros meses al frente de la conselleria".

"Respondiendo a la pregunta de cuál va a ser la política general de la conselleria, le diría que, resumiéndolo mucho, será justo la contraria a la que se ha hecho en los últimos ocho años", ha manifestado y ha hecho referencia al plan Fes Cultura que aprobó la conselleria en 2015 y que hablaba de que la transformación del ecosistema cultural valenciano pasaba, entre otras, por "construir identidades individuales y colectivas".

El conseller ha señalado que le suena "muy estalinista eso de construir identidades" y ha señalado que ellos no van a "construir ninguna identidad": "Eso se lo construye cada cual, desde la administración no tenemos que construirle nada a nadie".

En este sentido, ha indicado que van a apostar por la "libertad" y ha indicado que no tiene "ningún ánimo de venganza". "No voy a eliminar, voy a ampliar la cultura", ha señalado, y ha insistido en que los tres principios de su política serán "la libertad, el respeto a la ley y el uso racional de fondos públicos".

"Cuando dice que hay que defender toda la cultura y que no vamos a conseguir acabar con todo lo que se ha construido, yo no vengo a acabar con nada. La cultura pancatalanista está claro que no se va a acabar, ya se han encargado ustedes de financiarla bien financiada", ha manifestado.

"PANCATALANISTAS"

En este sentido, ha acusado al PSPV y a Compromís de "pancatalanistas" y ha señalado que el "pegamento" entre ellos es "el País Valencià". "No es una denominación inocente", ha manifestado y ha señalado al síndic de Compromís: "¿Qué hay tras el País Valencià, señor Baldoví? Los Països Catalans, ¿no es esa su ensoñación?".

Barrera se ha reivindicado como un "fiel cumplidor del Estatuto de Autonomia" y ha animado al PSPV a que "cumplan" con esta norma, "con aquello que firmaron hace ya muchísimos años, en un Estatuto que se votó a favor y en el que se decidió que la denominación era Comunidad Valenciana y que desterrábamos el oscuro pasado de País Valencià que significaba permanecer en los Països Catalans".

En ese momento, diputados de la bancada de la izquierda han exclamdo que el término se recoge en el preámbulo del Estatuto. En el segundo párrafo de este texto se señala que "aprobada la Constitución Española fue, en su marco, donde la tradición valenciana proveniente del histórico Reino de Valencia se encontró con la concepción moderna del País Valenciano y dio origen a la autonomía valenciana, como integradora de las dos corrientes de opinión que enmarcan todo aquello que es valenciano en un concepto cultural propio en el estricto marco geográfico que alcanza".

Barrera ha respondido que "el preámbulo no tiene fuerza normativa" y ha instado al PSPV a que adopten la "forma normativa" y "pasen a llamarse Partido Socialista de la Comunitat Valenciana".

CENSURA

Por otra parte, Chulvi durante su intervención, le ha reprochado a Barrera que "vetar la cultura supone un jaque mate a la libertad" y critica que Mazón haya entregado esta área a "aquellos que se dedican a crear incendios y perseguir a creadores".

También ha asegurado que "la cruzada de odio de PP y Vox para hacer pequeña la cultura valenciana y dividir a nuestra gente" y "sus intentos desesperados para hacer desaparecer el valenciano del mapa no quedarán en nada".

Durante la réplica, Barrera se ha reivindicado como "el único perseguido cultural" del parlamento y ha criticado que se le "censuró" una muestra de fotografía taurina en una junta de distrito con los votos de PSOE y Podemos. "Cómo le llamamos a eso, ¿censura o libertad?", ha dicho y ha agregado: "No tengan la poca vergüenza de hablar de censura cuando son los Torquemada de la actualidad".