Barrera “desconoce” cómo va la negociación post-Mazón con el PP y dice que “Vox estaría preparado para elecciones”

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Valencia, Vicente Barrera, ha asegurado este viernes que no tiene constancia de cómo se encuentra la negociación con el PP para acordar un sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat, al tiempo que ha garantizado que “por supuesto” que su partido estaría preparado para concurrir a unas elecciones autonómicas.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas tras presentar al nuevo comité ejecutivo provincial de Vox. Mazón dimitió el pasado lunes y sigue gobernando en funciones, mientras PP y Vox tienen de plazo hasta el 19 de noviembre para acordar a su sucesor o, de lo contrario, se activaría el proceso electoral.

Barrera, quien fuera vicepresidente y conseller de Cultura durante el primer año de gobierno de Mazón, ha insistido en que desconoce “si habrá nuevas elecciones, un nuevo candidato o en las próximas horas un anuncio”, ya que ha subrayado que él está ahora “en lo orgánico y no en lo político” y no se “entromete” en funciones que no le han encomendado.

Tampoco ha querido confirmar si se está produciendo este viernes una reunión en València entre dirigentes de Vox a nivel estatal con representantes del PPCV, como publica ‘eldiario.es’. “No se si esa reunión ha existido o no”, ha dicho, tras lo que ha negado que suponga una “ofensa” para él no saber nada porque las negociaciones las debe llevar “quien corresponde y como ellos consideren”.

En esta línea, ha asegurado desconocer si el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, se ha desplazado a València. “Ni tengo conocimiento si existe esa reunión, ni se me ha contado, ni yo he preguntado”, ha repetido.

Preguntado por si Vox prefiere ir a elecciones o llegar a un acuerdo con el PP, ha afirmado que quieren “lo mejor parar los valencianos” y que él apoyará lo que decidan los órganos de su partido, lo que “se negocie o no se negocie”: “Yo no estoy en lo político y no voy a estar en las negociaciones ni antes, ni durante, ni después”.

Barrera ha rechazado decir si tiene alguna preferencia “a título personal” para suceder a Mazón, mientras “a título político” se ha remitido a las últimas declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal.

Respecto a si la dirección del PP de Génova podría corregir un acuerdo entre Vox y el PPCV, ha reiterado que desconoce “si hay una negociación en marcha, si se ha producido ya o se va a producir o si se está produciendo hoy”.

LOS "RESPONSABLES ÚLTIMOS", EN MADRID

“En cualquier caso, evidentemente, los responsables políticos últimos tendrá que ser también Madrid, que es nuestro máximo órgano de decisión aunque puedan participar responsables políticos de la comunidad. Como entiendo que también pasará en el PP, que habrá su parte valenciana y madrileña que deberán decidir lo mejor para los valencianos”, ha expuesto.

Cuestionado por si Vox está preparado para un adelanto electoral en la Comunitat, ha subrayado que “por supuesto” porque tienen ya una “trayectoria”, aunque “si tienen que llegar” esos comicios “no es una preocupación” en su partido, que según él cuenta con “candidatos suficientes” para concurrir.

Sobre su futuro político y si se ve como posible candidato a la Generalitat, Barrera ha asegurado que no se le ha propuesto “nada” ni él ha pedido “nada”, así como que su nueva responsabilidad en el partido no significa que “pueda ir de candidato a ningún sitio”: “Mi misión es esta, me la ha pedido mi partido y la hago gustosamente. Eso ya se verá y eso no se ha hablado en ningún caso”.

Y sobre si cree que el acuerdo presupuestario entre PP y Vox en el Ayuntamiento de València supone una antesala para un pacto en la Generalitat, ha reiterado: “No lo sé, de verdad, juro que soy sincero”.

LLORCA Y CATALÁ

A Barrera se le ha preguntado por el síndic del PP en Les Corts y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, como posible sucesor de Mazón, sobre lo que ha afirmado que no le cae “ni bien ni mal”, que lo conoce de su etapa en el Consell y que han mantenido “un trato muy cordial” al igual que con representantes del “PSOE o Compromís”.

Al ser cuestionado por la alcaldesa de València, Mª José Catalá, como posible relevo de Mazón, ha contestado: “También me cae bien, pero es que me caen bien todos. Intento caer bien e intento que todo el mundo me caiga bien”.

NUEVA EJECUTIVA PROVINCIAL

A nivel orgánico, el presidente de Vox Valencia ha anunciado que la nueva ejecutiva provincial está conformada por el también exconseller José Luis Aguirre (vicepresidente y responsable de organización y territorial) junto a Patricia Boadella (responsable de jóvenes), Marina González (responsable de afiliación y relaciones institucionales), Joaquín Alés (responsable jurídico y de intermunicipal) e Ignacio Soriano (secretario provincial y gerencia).

Esta ejecutiva, que toma el testigo a la encabezada por Ignacio Gil-Lázaro, se encargará, según Barrera, de “seguir construyendo el edificio de Vox en España, en este caso en la provincia de Valencia”.

