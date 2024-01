Barrera sobre responsables culturales: "Si las cosas se hacen acorde a la ley, no tenemos ganas de cambiar"

El conseller aboga por la continuidad del equipo del IVAM: "Está siendo gestionado hasta donde nosotros sabemos con éxito"

VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Generalitat y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha señalado que en los seis meses que lleva en el cargo "no ha habido excesivamente cambios" en los responsables del sector público dependientes de su departamento "salvo en casos puntuales" y ha añadido: "Si entendemos que se están haciendo las cosas acorde a la normativa, a la ley y con eficiencia, no tenemos ningunas ganas de cambiar. Lo que queremos es que las cosas funcionen".

Así se ha pronunciado Barrera este miércoles en atención a los medios durante su visita al IVCR+i, donde ha añadido que "si se ha producido algún cambio, ha sido por motivos justificados". "Nosotros no pedimos el carnet a nadie", ha agregado.

El vicepresidente ha señalado que, como ha anunciado el 'president', Carlos Mazón, se va a producir una auditoría de toda la Generalitat, que también incluirá al sector público dependiente de Cultura y Deporte, y ha indicado: "Vamos a ver en nuestra responsabilidad cómo se han hecho las cosas, pero nosotros no cambiamos por cambiar" y ha asegurado que "no hay previsto" ningún cese que no se conozca ya.

Preguntado en concreto por el IVAM y el Centre del Carme --que el informe anual del Observatorio de la Cultura publicado este martes sitúa dentro del 'top ten' de lo mejor de la cultura en España--, Barrera ha comentado: "El IVAM creo que se está gestionando, hasta donde nosotros sabemos, con éxito tanto artístico y de público", mientras que en el Centre del Carme "había que cambiar".

"Aparte de los informes que nos encontramos encima de la mesa, había un modelo de gestión que no nos gustaba, la figura de la gerencia implicaba también la figura de la dirección artística, entendíamos que eso no podía ser porque tiene que haber una contraparte. Ahora mismo ya tenemos una gerencia ocupada --por Nicolás Bugeda-- y estamos buscando esa figura de la dirección artística", ha explicado.

El conseller ha subrayado que en el Centre del Carme ha habido "modelos" que no le han gustado: "Se ha buscado mucho el contar cuántas personas entraban y con criterios que a mí personalmente no me convencen, porque yo entiendo que debemos buscar el criterio de la excelencia más que del número y entonces va a haber criterios que se van a cambiar a la hora de seleccionar todo lo que se va a hacer en el Carmen o vamos a intentar que se haga de otra manera".

IVAM: GERENTE Y SUBSEDE

Respecto al IVAM, Barrera ha señalado que tienen una idea de "continuidad" del equipo "siempre que no se descubran cosas que hoy por hoy desconocemos" y "la idea es seguir promocionando la naturaleza de ese espacio, que es el arte contemporáneo". Igualmente, continúan en la búsqueda de un gerente.

Preguntado sobre la subsede del IVAM, ha señalado que "va a depender todo del dinero". "Aquí el problema, como todo, es el dinero, los recursos son finitos y tenemos una labor", ha subrayado.

Por otra parte, sobre las acusaciones desde la oposición de "censura", ha insistido en que "lo único que ha sido censurado durante muchos años" ha sido la profesión de la que él viene, que es "la cultura del toro, la tauromaquia". "Que los pájaros quieran disparar a las escopetas me parece absolutamente absurdo", ha añadido.