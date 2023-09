Bendodo afirma que Feijóo está "a cuatro votos" de Moncloa y avisa de que "la otra opción es un gobierno de 24 partidos"

Mazón defiende el liderazgo de Feijóo pese a la "aritmética parlamentaria más endiablada de la historia"



VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha afirmado este martes en València de que el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, está "a cuatro votos" de ser presidente del Gobierno en su investidura del próximo martes y ha alertado de que "la otra opción es un gobierno de 24 partidos".

Así se ha pronunciado Bendodo este martes en València, donde ha participado en la Junta Directiva Extraordinaria del PPCV junto al presidente del partido en la Comunitat Valenciana y jefe del Consell, Carlos Mazón. Allí, el coordinador general ha animado a los cargos valencianos a acudir al acto del próximo domingo en Madrid y ha indicado que "todo empieza ahora" para un gobierno del PP en España.

Bendodo ha señalado que el evento del domingo es "un acto más del PP" donde Feijóo "va a tener la oportunidad de dirigirse al conjunto de los españoles para explicar las líneas básicas de lo que expondrá ante los 350 diputados el martes en el Congreso".

Además, ha indicado que es un acto "preventivo" y ha asegurado que les preocupa la "igualdad de todos los españoles", ya que, a su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez está favoreciendo que haya "ciudadanos de primera y de segunda". Se ha referido así a la propuesta del ministro Albares de que se priorice el catalán para la oficialidad en la Unión Europea frente a euskera y gallego.

De hecho, ha señalado que el pleno de este martes en el Congreso ha servido para que Sánchez pueda "seguir avanzando en esa infamia que pretende cumplir cuando nadie lo ha llamado para la investidura todavía". Además, ha considerado "imposible" que el candidato socialista sea investido.

Asimismo, ha aseverado que al socialismo "que haya varias lenguas en el Congreso le da igual". "Hoy han defendido con ímpetu que haya tres lenguas más, y hubieran defendido con el mismo ímpetu que no las hubiera", ha agregado.

En este sentido, ha criticado que Sánchez quiere "negociar con los que quieren romper España" y ha alertado del "riesgo de que se abra de par en par una puerta que no sabemos dónde nos va a llevar". "Sánchez está dispuesto a todo, va a tragar con todo, le da igual ocho que ochenta. El objetivo es sentarse otra vez en el sillón de Moncloa", ha indicado.

Por contra, ha indicado que el PP no está "dispuesto a tragar con todo" ni a "desgastar España a costa de la investidura". En este sentido, ha recuperado la propuesta 'popular' de una legislatura de dos años para "hacer un parón", "actualizarnos como país", "resetear algunas normas" y aprobar "pactos de estado junto al PSOE".

MAZÓN DEFIENDE EL LIDERAZGO DE FEIJÓO

Por su parte, durante su intervención, Mazón ha defendido que "no hay más opción para la España constitucional y para la igualdad de los españoles que el PP y Alberto Núñez Feijóo están demostrando su confianza en la España constitucional y en el marco de convivencia".

Allí ha señalado que "cuando todo viene cuesta abajo es fácil decir que eres líder, pero cuando tienes la aritmética parlamentaria más endiablada de toda la historia, con un nivel de tensión alto y donde con cada paso que das es casi un campo de minas prefabricado, solo un líder como Alberto Núñez Feijóo decide salir de la trinchera y caminar con determinación hacia su destino".

"La situación que atraviesa nuestro país afecta directamente a España pero también aquí, en la Comunitat Valenciana porque estamos pegados a un territorio que algunos separatistas consideran que debe estar subordinada a ellos o les pertenece. Eso convierte la movilización, las ganas de democracia y de igualdad, en algo especial", ha señalado.

Carlos Mazón ha señalado que "sin diálogo no hay democracia, pero sin Constitución tampoco". "No voy a hablar de muro de contención sino de brazos abiertos a la Constitución y que no caben los chantajes de ninguna clase. El domingo estaremos todos juntos con la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía, y defenderemos como modelo el cambio que ya se ha puesto en marcha en la Comunitat Valenciana", ha agregado.

Mazón ha explicado que "no hay un gran triunfo del PP ni una llegada a la Moncloa sin un PP valenciano fuerte, reivindicativo, español, marcando el territorio, desde nuestros municipios, de abajo arriba y aglutinando cada día más a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana".

Respecto al acto del domingo, ha alentado: "Vamos a hacer de esa concentración del domingo nuestro gran acto en favor de la igualdad de los españoles. Toca luchar por España y por nuestra Constitución y a esa lucha vamos".