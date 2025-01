Benidorm crece en turistas y en pernoctaciones en 2024 por el mercado internacional

ALICANTE, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Benidorm (Alicante) creció en 2024 en el número de turistas y pernoctaciones por el "impulso" otorgado por los mercados internacionales, según un informe anual de Visit Benidorm.

El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, y la gerente de esta fundación, Leire Bilbao, han trasladado los resultados del estudio este viernes durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los datos del informe recuerdan que Benidorm recibió en 2024 a 2.829.531 de viajeros, un 2,9 por ciento más que en el año anterior. No obstante, según ha aclarado el alcalde, "la cifra de turistas es aún mayor y se actualizará en los próximos días, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) haga públicos los datos de diciembre de viajeros y ocupación en apartamentos y campings".

A falta de esas estadísticas, la ciudad registró 15.460.265 de pernoctaciones, un 4,6% más que en 2023. De ellas, 11,5 millones se produjeron en hoteles, que han despedido el año con un 5,4% más de clientes que el año anterior --hasta alcanzar los 2,3 millones-- y con una subida de ocupación media del 0,7% --hasta situarse en el 81,1%--.

El estudio de Visit Benidorm también recoge que la estancia media en los hoteles rozó los cinco días, por lo que iguala los números del ejercicio anterior.

TURISTAS INTERNACIONALES

A falta de los datos definitivos, el mercado nacional ha registrado un "leve" descenso respecto al año anterior de apenas un 0,1%. No obstante, el "empuje" del turismo internacional ha sido "tan importante" que Benidorm "no solo no ha bajado en turistas y pernoctaciones, sino que ha cerrado el año mejorando en ambos" indicadores.

En concreto, dentro de los mercados internacionales se ha detectado un incremento de los viajeros procedentes de Irlanda, que han adelantado a Bélgica y Países Bajos, por lo que completan el podio que encabezan turistas originarios de Reino Unido y Portugal.

El dictamen también recalca que en 2024 se mejoró la rentabilidad, pues la media del ingresos por habitación hotelera disponible (RevPAR) aumentó en casi diez euros respecto al año anterior --hasta situarse en 78,3 euros--. También se incrementó la tarifa media por habitación, que fue de 100,9 euros --frente a los 91,1 de 2023--. Igualmente, el gasto de los turistas en la ciudad ha aumentado por encima del 21%.

Sobre los turistas, Pérez ha destacado que la subida es "especialmente significativa" si se tiene en cuenta que 2023 fue "un gran año turístico en el que ya se había crecido hasta recuperar los valores previos a la pandemia".

"Haber mejorado supone una satisfacción, pero a su vez un estímulo para seguir trabajando por un sector que en nuestra ciudad genera riqueza y bienestar. Es la industria de la felicidad", ha sentenciado.

El primer edil ha resaltado que "el crecimiento de la actividad ha sido global en toda la oferta alojativa de Benidorm, especialmente en los apartamentos turísticos, que han alcanzado 77,7%, 4,3 puntos más que el año anterior".

En esta misma línea, los campings han crecido un 2,9% --firman una ocupación media del 93,4%--, mientras que la de las viviendas turísticas (VUT) se ha situado en el 51,3% --prácticamente idéntica a la de 2023--.

Durante la presentación, el alcalde ha incidido en que "los datos recogidos en el informe constatan la fortaleza del sector turístico en la ciudad y su capacidad para generar empleo y redistribuir riqueza".

"La actividad turística ha sido absolutamente clave para que Benidorm haya cerrado 2024 como el municipio de la Comunitat Valenciana con menor tasa de paro, un 10,75% en el conjunto del año y por debajo de las dos cifras durante los meses de temporada alta", ha remarcado.

AFILIACIÓN Y PREVISIÓN DE RESERVAS

El alcalde ha mencionado que Benidorm cerró 2024 con 1.518 personas más afiliadas a la Seguridad Social que el año anterior, y más de 2.700 por encima de 2019 --antes de la pandemia--. Respecto a ese ejercicio, se ha reducido la tasa de desempleo en más de siete puntos. Asimismo, el número de empleados en planta hotelera ha crecido un 5,2% --hasta situarse en 6.281--.

Dentro de los parámetros analizados, el alcalde se ha referido también al grado de satisfacción global sobre el destino expresado por los turistas, que se mantiene diez puntos por encima de 2019 y se sitúa en el 76,7 sobre 100.

Pérez ha hecho hincapié en "la valoración tan elevada que año tras año presenta la seguridad, un parámetro importante para cualquier destino turístico", pues ha obtenido 95 puntos sobre 100.

También mejora ligeramente la satisfacción con los productos del destino, que alcanzan una puntuación de 72,1, y con el clima, que registra 90,4.

Por otro lado, ha mencionado que "la monitorización de las redes sociales indican que el sol y playa sigue siendo el producto que más interés despierta entre los usuarios, seguido del turismo activo, la cultura y la gastronomía".

Finalmente, el alcalde de Benidorm ha avanzado que los datos sobre reservas para 2025 apuntan a un "incremento" durante todos los meses del año frente a las de este mismo periodo de 2024.