Bernabé afirma que con su móvil puede confirmar todo lo que pasó el día 29: "Yo no he borrado nada"

Señala que le habría gustado "muchísimo" que estuvieran las grabaciones del Cecopi "porque son la prueba de lo que ha pasado"

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha manifestado que hizo una copia espejo de su teléfono móvil "entero" tras el 29 de octubre, día de la dana, y ha afirmado: "Con mi móvil puedo confirmar todo lo que pasó. Yo no he borrado nada".

Bernabé se ha pronunciado en estos términos en una entrevista en 'Les notícies del matí', de À Punt, recogida por Europa Press, tras ser preguntada por la cronología del día 29, actuaciones y llamadas. Precisamente ayer se dio a conocer que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el de la Diputación, Vicente Mompó, hablaron cuatro veces ese día, dos a través de la entonces consellera de Justicia y responsable de Emergencias, Salomé Pradas, mientras que en las otras comunicaron a través de Whatsapp. Previamente se había informado de que el teléfono de trabajo y personal de Mompó no tenía registradas llamadas con Mazón aquel día porque habló con él a través del móvil de Pradas.

Bernabé, sobre lo que ocurrió ese fatídico día, ha afirmado: "En mi móvil puedo confirmar todo lo que yo he contado y cuento, mis llamadas y mis mensajes. Yo no he borrado nada, todo lo contrario. Cuando llegué a Delegación de Gobierno a los dos o tres días que pude salir un poco del '112', hice una copia espejo de mi móvil y ahí se quedó".

Preguntada por si considera que Mazón debería enseñar su teléfono móvil, ha contestado: "Él sabrá, yo no quiero entrar en eso. Yo puedo probar todo y no he borrado nada. Yo digo lo que he hecho. Hice una copia espejo de mi móvil, que es público y está a disposición para cuando me llamen", ha insistido.

"Ese día --ha agregado-- me levanté, ví una alerta roja y llamé para cancelar un viaje de trabajo y para que se convocasen a todos los organismos para explicarme en qué situación estábamos por si teníamos que ponernos a disposición de la Generalitat para hacer algo", ha comentado.

Al respecto, se le ha preguntado por el hecho de que Mazón afirma que no invitaron a nadie de la Generalitat a ese encuentro, a lo que Bernabé ha contestado: "¿Se imagina que un enfermo le dice a un médico que cómo es posible que no le haya llamado para ver si está constipado o no? Es al revés. Quien tiene que convocar a los organismos es quien tiene la responsabilidad y el mando, que es la Generalitat. ¿Cómo voy a invitarle a una reunión que no es más que para organizarnos nosotros por si nos llaman?", ha insistido.

Por otro lado, sobre las grabaciones y las actas del Cecopi, Bernabé ha señalado que las ha pedido dos veces y le han comunicado que no hay. "Un día que salió un acta publicada en un medio de comunicación, Mazón dijo que las reuniones se grababan por seguridad de todos, y cuando las he pedido, nos han dicho que no, que no es un órgano colegiado y que no es necesario hacer grabaciones ni actas", ha lamentado.

"Me hubiera gustado muchísimo --ha añadido-- que hubieran estado las grabaciones del Cecopi porque ésa es la prueba de todo lo que ha pasado", ha dicho, para agregar: "Veríamos que era un ambiente muy complejo y una situación de caos porque a esa hora ya era todo caótico. A mí me convocaron a las 17 horas pero ya llevábamos desde las 7... A media mañana ya se sabía que había un desaparecido en l'Alcúdia y el alcalde de Utiel ya me había pedido la UME", ha dicho. Bernabé, en este sentido, ha manifestado que en emergencias hay una parte "fundamental" que es la prevención.

Por otro lado, Bernabé, preguntada por las acusaciones políticas entre partidos, ha dicho que tiene voluntad de trabajar de forma coordinada con el gobierno de la Generalitat pero "hay cosas en las que no podemos pararnos", ha aseverado.

A este respecto, ha indicado que ya llevaban "muchos días" avisando de la necesidad de sacar los coches de las campas o el fango de los garajes: "Hay que firmar resoluciones, tomar decisiones y dar directrices, y esto solo lo puede hacer el mando de la emergencia, que es la Generalitat".

Interpelada por la preocupación del Gobierno respecto a que las ayudas no llegan, Bernabé ha lamentado que el Consell "diga todos los días que las ayudas se tienen que devolver y que tienen intereses. Esto es una falsedad grandísima y ha hecho que muchas personas tengan miedo a pedir ayuda. Tenemos que intentar ser lo más transparentes y veraces posibles porque, sino, causamos muchísimo dolor a la gente", ha reclamado.

PAPEL DE SÁNCHEZ

Bernabé, interpelada por el motivo por el que Sánchez no acudió a la misa funeral en recuerdo de las víctimas de la dana, ha comentado que fue un acto organizado por el Arzobispado y tuvo una conversación con el arzobispo en la que éste le manifestó que su intención era hacer una cosa local: "No era un funeral de Estado. Cuando se haga, estará el presidente del Gobierno", ha asegurado.

Interpelada por si tiene previsto volver Sánchez a la Comunitat, a visitar los territorios dañados, ha comentado: "Desde el primer día de la tragedia ha convocado todos los días el gabinete de crisis con los ministros y todas las semanas vienen a la Comunitat miembros del Gobierno y se está trabajando en reales decretos que cada semana aprueba el Consejo de Ministros", ha dicho. "Todos los días he hablado con Sánchez y tiene una preocupación muy grande por el estado de ánimo de los valencianos" ha agregado.

Por otro lado, preguntada por si piensa que Mazón debería dimitir, ha respondido: "Es una cuestión que él tiene que ser consciente de lo que quiere hacer y de si está o no a la altura. Lo más importante es que las personas que tenemos responsabilidad pública trabajemos para estar a la altura".

Por último, la delegada, interpelada por si será candidata a la Alcaldía de València, ha dicho que no está pensando en ese ahora. "València es mi ciudad, una parte fundamental en mi vida. No es un no", ha aseverado.