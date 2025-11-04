Bernabé apela a "gente de bien del PP" y reclama elecciones: "¿De verdad los valencianos no tenemos derecho a elegir?"

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, se ha dirigido a quien "tenga algo de decencia y empatía" en el Partido Popular" para reclamar la convocatoria de elecciones autonómicas tras la dimisión el 'popular' Carlos Mazón como 'president'. "Yo ya solo apelo a la gente de bien del PP que pueda tener capacidad de decidir en algo que nos libere de esta situación. ¿De verdad los valencianos no tenemos derecho a elegir, a decidir y a hablar después de todo el sufrimiento que nos ha proferido las derechas?".

Así lo ha planteado la también secretaria de Igualdad del PSOE en atención a los medios al ser preguntada por su valoración sobre la declaración institucional en la que Carlos Mazón anunció este lunes su renuncia al cargo de jefe del Consell.

Para Bernabé, "el discurso de ayer de Carlos Mazón estuvo a la altura de lo que es y de lo que representa: sin verdad, con mentiras, con excusas, con un victimismo impropio de una persona decente, con cero empatía, con cero capacidad de asumir la más mínima responsabilidad". "Parece que se va porque no tiene remedio y porque el resto del mundo está en contra de él", ha censurado.

En cualquier caso, ha considerado que ya no le "merece la pena siquiera seguir abundando en esto". "El problema, y aquí sí que me quiero dirigir a quien tenga algo de decencia y empatía del Partido Popular con los valencianos y las valencianas: ¿De verdad, después de un año entero sometidos a esta sarta de manipulaciones y mentiras, a esta indignidad, no hay nadie en el Partido Popular que considere que los valencianos y las valencianas merecemos decidir quiénes queremos que nos gobiernen?".

"¿De verdad no hay nadie con un mínimo de empatía por un pueblo que ha sufrido lo indecible durante un año, que ha visto con perplejidad cómo nos han mentido en la cara, desde el máximo responsable del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que nos mintió a la cara a todos los valencianos el día 31 de octubre, diciendo que estaba informado en tiempo real desde el día 28, pasando por supuesto con quien todavía hoy es presidente en funciones Carlos Mazón?", ha cuestionado.

"¿De verdad --ha continuado-- no hay nadie con un mínimo de empatía y de decencia que no nos ayude a que el pueblo valenciano podamos decidir, a que podamos ir a unas elecciones para poder elegir a gobernantes sensibles, a gobernantes que tengan la capacidad de gobernar con la responsabilidad del rigor y mirando a la ciencia como garantía de avance y de progreso? ¿De verdad tenemos que seguir condenados a una coalición negacionista que solo está pensando en la aritmética electoral cuando estamos viendo que se están convocando elecciones en el resto de autonomías? ¿Cómo es posible que el pueblo que más ha sufrido la indecencia de un mal gobierno autonómico, como ha sido el del PP aquí en la Comunitat Valenciana, no tengamos derecho a elegir? ¿También eso nos lo va a quitar la coalición negacionista de PP y Vox?"

La delegada ha lamentado que "ahora se van a volver a sentar en una mesa camilla, como hicieron hace tres años, como hicieron para someter al pueblo valenciano a la vergüenza de seguir manteniendo un gobierno negacionista". "Yo creo que el pueblo valenciano ha sufrido demasiado. No nos lo merecemos y España entera lo sabe. Y España entera, estoy convencida de que se va a movilizar para que los valencianos podamos tener justicia y podamos elegir y podamos decidir", ha sentenciado.

En la misma línea, ha acusado a los 'populares' de haber "inventado y reescrito inexistentes" sobre la dana, por lo que ha vuelto a interpelar a la "gente de bien del PP que pueda tener capacidad de decidir en algo para que nos libere de esta situación".

"¿De verdad ahora vamos a ver cómo la solución que se plantea ahora es que Carlos Mazón está 'cocinando' una candidatura de un presidente que está negociándolo con quien siempre ha negociado? ¿Otra vez la Comunitat Valenciana va a ser la antesala de las nuevas coaliciones permanentes de la extrema derecha y la derecha?", ha inquirido.

"UNA SITUACIÓN ENDIABLADA"

Para la representante socialista en la Comunitat Valenciana se vive "una situación endiablada". "Y lo que hay que hacer, de verdad, es dejar que los valencianos y las valencianas podamos decidir". "¿De verdad no hay nadie con un mínimo de corazón al otro lado del Partido Popular que no piense que los valencianos merecemos decidir?", ha insistido.

Además, se ha quejado de que la realidad que vive este territorio es estar "sometido a una coalición de derechas que nos ha llevado a esta situación terrible" con un "negacionismo militante ha hecho también que se pusieran en peligro todas las políticas de prevención".

"Por lo tanto, es una muy mala solución y una muy mala noticia para el futuro de la Comunitat Valenciana. Cuanto más tiempo pase la extrema derecha con la derecha en esa coalición negacionista al frente de la comunidad valenciana, más nos costará salir", ha resuelto.

Bernabé se ha remitido a las declaraciones de la secretaria general del PSPV, Diana Morant, para reivindicar la necesidad de que "los valencianos y las valencianas puedan elegir". Y nosotros, como partido, tenemos la capacidad de liderar un proyecto con una candidata al frente que representa el rigor y la ciencia por encima de todos los negacionismos que matan. Porque en esta comunidad podemos decirlo alto y claro: el negacionismo mata y lo que combate el negacionismo es la ciencia y es el rigor y eso, podemos decirlo con orgullo, lo representa nuestra secretaria general, Diana Morant".

Por otro lado, preguntada por los nombres que suenan para suceder a Carlos Mazón, entre ellos el de la alcaldesa de València, María José Catalá, Pilar Bernabé ha ironizado al decir que es "preferida para algunos, porque el PPCV no la quiere".

"No la quieren para ellos, pero la quieren para el pueblo valenciano, para los ciudadanos y las ciudadanas de València", ha observado, al tiempo que ha agregado: "A mí, que soy ciudadana de València, no me gustaría que el partido al que representa esa señora no la quiera para él y sin embargo la quiera para nosotros. Esta es otra muestra más de que al Partido Popular, la ciudadanía y los valencianos y las valencianas les importamos bien poco".

No obstante, ha asegurado "entender que no guste porque es una señora que representa algo muy parecido a la frivolidad y al desprecio con el que Carlos Mazón actuó después de la dana hacia las víctimas". Aquí ha manifestado que "en la ciudad de València hay 17 personas fallecidas --por la dana-- a las cuales la alcaldesa, María José Catalá, las veló con un encendido del árbol de Navidad y los fuegos artificiales 10 días después. Ese es el nivel y meter debajo de la alfombra todo lo que ha pasado en el barrio, en la pedanía de la torre o en Horno de Alcedo y en Castellar".

Y ha insistido: "Este es el nivel, este es el nivel de empatía, este es el nivel de preocupación y esto es lo que desde luego no quieren para su partido y por lo tanto no deberían querer tampoco para los valencianos y las valencianas".