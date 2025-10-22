Bernabé carga contra el Consell por la gestión de las donaciones por la dana: "Cada día es una calamidad distinta"

Contrapone la "opacidad" de la Generalitat con la "transparencia absoluta" del Gobierno: "Aquí hay también una diferencia de modelo"

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha cargado contra el Consell por la gestión económica de las donaciones por la dana del 29 de octubre del pasado año, que demuestra a su juicio la "incapacidad total" del PP en este sentido, y ha lamentado que se produzcan este tipo de situaciones: "Cada día es una calamidad distinta".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles en Chiva (Valencia), al ser preguntada por la gestión de la cuenta solidaria que creó la Generalitat en noviembre de 2024 para canalizar el dinero procedente de las donaciones. Este martes, la vicepresidenta Susana Camarero explicó que, de las ayudas aprobadas la pasada semana por 4,6 millones de euros, 3,4 millones procedieron de esta cuenta.

Para Bernabé, "aquí hay también una diferencia de modelo en la gestión y, sobre todo, de la transparencia": "El Gobierno de España tiene a disposición de todos los ciudadanos 'Infodana', una web donde todo el mundo puede ver lo que está pasando, las ayudas, cómo están funcionando, toda la información y está a disposición de toda la ciudadanía y de todo el mundo. Y lo hacemos con luz y taquígrafos, con transparencia absoluta".

Por tanto, ha incidido, "todo el mundo sabe cuánto está gastando el Gobierno de España en cada uno de los municipios, en cada una de las obras, cómo es el ritmo de inversión, que por cierto estamos ya en 8.000 millones de euros que el Gobierno ya ha inyectado en la provincia de Valencia, y va a seguir creciendo la cantidad de inversión". Frente a ello, ha criticado que la Generalitat "es opaca en todo".

"No hay manera, y esto ha salido porque lo ha denunciado un medio de comunicación. Si no, es que no estarían ni hablando de eso", ha incidido la delegada del Gobierno, que ha considerado que esta situación es "una muestra más de la incapacidad de gestión del PP, en todo".

LA GESTIÓN DEL PP, "SIEMPRE IGUAL A MAL"

"Es que da igual dónde lo pongas. El PP, gestión, igual a mal. Siempre. Si hay que hablar de sanidad, de los cribados, de las pruebas de mamografía para las mujeres, Partido Popular y gestión, igual a mal; ante una situación catastrófica como la dana, Partido Popular, gestión igual a mal; gestión económica del dinero del dinero; Partido Popular, igual a mal, es que es una incapacidad de gestión total", ha ejemplificado.

Dicho esto, se ha preguntado "con qué cara le van a mirar a la gente que, de buena fe, dio su dinero hace un año y todavía ni siquiera han explicado a qué se va a destinar" por parte del Consell. "A poco que rascamos en la gestión del gobierno de la Generalitat, es que cada día es una calamidad, una calamidad distinta. Al final, pues una calamidad generalizada que genera un descontento generalizado de toda la ciudadanía", ha lamentado.

Según la delegada, "cada día tenemos una información que solo abunda en pesar para los ciudadanos y en ser conscientes de que este es el gobierno más catastrófico que hemos tenido los valencianos".