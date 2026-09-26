Bernabé condena la agresión racista en Tavernes y señala que la Guardia Civil sigue investigando

Archivo - La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, atiende a los medios - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha condenado la supuesta agresión racista ocurrida el pasado fin de semana en Tavernes de la Valldigna (Valencia), al tiempo que ha informado de que la Guardia Civil sigue investigando los hechos y trabajando en la identificación de todos los presuntos agresores.

De este manera lo ha señalado la responsable del Ejecutivo central, a preguntas de los periodistas, en el Torrezno Fest que organiza la Asociación de Vecinos de Patraix y la Casa de Soria en València. La Guardia Civil investiga una agresión supuestamente por motivos racistas a un hombre magrebí por parte de un numeroso grupo de jóvenes en Tavernes de la Valldigna. Los agentes, además, disponen de un vídeo que capta la agresión.

Este mismo viernes, el colectivo Valldigna Antifeixista aseguraba que un joven de ascendencia senegalesa había sido víctima de una "agresión racista" por parte de varias personas en el municipio de Tavernes de la Valldigna. Se trataría, por tanto, del segundo hecho de estas características registrado el pasado fin de semana.

Bernabé, que ha condenado los hechos, ha aseverado que la Guardia Civil está investigando este delito como delito de odio. "En este momento, gracias a los vídeos que hemos podido ver, se está trabajando en la identificación de todas las personas que participaron en ese delito", ha apostillado.

También, ha censurado la "normalización" de los "discursos de odio" que se escuchan, según ha dicho, a diario. "Lo primero que quiero transmitir es toda mi condena a una situación que la vemos a diario, y es esa normalización de los discursos de odio que estamos viendo especialmente en responsables políticos", ha subrayado, para añadir seguidamente: "Yo no quiero olvidar que en el Ayuntamiento de València, en el gobierno de María José Catalá, hay una concejala (Cecilia Herrero (Vox)) que en este momento está en pleno procesamiento por delito de odio por atacar a las personas migrantes".

Para Bernabé, "esos discursos de odio y esa normalización del odio hacia el diferente generan también esa normalización de la violencia en la calle". "Cuando se insulta al presidente del Gobierno (Pedro Sánchez), a las personas que están en la vida pública. Del insulto a la acción violenta hay un paso", ha enfatizado, al mismo que ha condenado otra vez "esos discursos que al final acaban siendo el germen de lo que después se convierte en violencia en la calle".