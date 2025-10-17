Bernabé cree que Mazón miente al decir que no quería quitar el nombre de Ernest Lluch de un complejo sanitario

La líder del PSPV de València, Pilar Bernabé, y representantes socialistas a las puertas del complejo sanitario de Campanar - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y líder del PSPV de València, Pilar Bernabé, ha asegurado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "quiso despistar" cuando dijo que la Generalitat no había "insultado" la memoria de Ernest Lluch --exministro asesinado por ETA en el 2000-- porque se mantendrá su nombre en el centro de especialidades del nuevo complejo sanitario de Campanar.

Bernabé se ha desplazado este viernes a las puertas de las nuevas instalaciones en los terrenos del antiguo Hospital La Fe, acompañada por representantes socialistas de Les Corts y el Ayuntamiento, para señalar el cartel donde se lee que el nombre del complejo sanitario que estaba previsto era "Campanar-Ernest Lluch". "Que no se le olvide al señor Mazón", ha reivindicado.

En la sesión de control de este pasado jueves en Les Corts, el jefe del Consell aseguró que "el centro de especialidades Ernest Lluch en València va a seguir siendo centro de especialidades Ernest Lluch", al tiempo que acusó al PSOE de no conmemorar la fecha de su asesinato a manos de ETA (21 de noviembre del 2000) desde que "pactaron con Bildu".

Para Bernabé, el también líder del PPCV "pretendió despistar al resto de los valencianos después de su triste anuncio de borrar la memoria de Ernest Lluch en este complejo", cuando ha recalcado que "se iba a llamar íntegramente Ernest Lluch para poner en valor la memoria de quien fue uno de los principales precursores de la salud pública española tal y como la conocemos hoy".

"Su sectarismo no va a poder con la dignidad del pueblo valenciano. Sus huidas hacia adelante o sus intentos de despistar con medias verdades o con medias correcciones no nos van a callar", ha espetado a Mazón.

La dirigente socialista ha prometido seguir "señalando aquellos comportamientos que la derecha permanentemente en esta comunidad intenta siempre borrar de la memoria de todos los valencianos": "No lo vamos a permitir, vamos a ir a cada rincón de cada administración donde el PP vuelva una y otra vez a intentar borrar de la memoria todo aquello que no sea lo que piensan como ellos".

Y ha rematado: "¿Lo hacen por sectarismo? Probablemente. Pero también a lo mejor lo hacen porque Ernest Lluch representa sin duda alguna la calidad del sistema público de salud, y probablemente ellos no son el mejor ejemplo".