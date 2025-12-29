Bernabé crítica que el decreto de simplificación del Consell da "vía libre" a la construcción "sin control ni visión"

La la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha criticado que el nuevo decreto de simplificación administrativa del Gobierno valenciano da "vía libre" a la construcción "sin control ni visión" en la autonomía.

Bernabé se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la localidad valenciana de Riba-roja, afectada por las lluvias.

La delegada ha lamentado que el gobierno del PP en la Comunitat, con la ley de supersimplicación, en lo que se refiere a la materia de urbanismo, "da vía libre a la construcción sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de visión y, sobretodo, sin consenso con los municipios y con los ayuntamientos, que son quienes conocen mejor las necesidades del territorio".

"Esta comunidad --ha añadido-- no merece un gobierno que no tenga en consideración el territorio. El Partido Popular, cada vez que gobierna, es un peligro para la ciudadanía y para la vida de las personas".

"Y este nuevo proyecto de simplificación y que es seguir la estela de la política de Carlos Mazón, supone sin duda alguna una prueba más y un ejemplo más del peligro que supone el Partido Popular para la ciudadanía", ha apostillado.

A su juicio, el PP "debe dar marcha atrás" con esta iniciativa: "Si no lo hace, desde luego, todas aquellas cuestiones que competan al gobierno de España en las zonas hidráulicas o en zonas que puedan conllevar un peligro, sin duda nos van a tener enfrente".

Y ha añadido: "Pero van a tener enfrente también a un partido que está en la oposición, que es el PSPV, que sin duda alguna va a hacer frente a esta situación lamentable y terrible que supone que el PP haga y deshaga a su antojo en el territorio valenciano".