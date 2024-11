Bernabé critica la posibilidad de "subir el sueldo" en el Consell: "De verdad, quiero no creérmelo"

"La mayoría de los valencianos no van a entender que esté el Gobierno de Mazón preocupado por estas cosas con todo lo que tenemos encima", afea

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha criticado que se abra "la posibilidad de poder subir el sueldo" a miembros del Consell y ha recalcado que es "una mala imagen para la política y, desde luego, para las instituciones y para la administración". "De verdad, quiero no creérmelo o necesito no creérmelo, porque si realmente eso es así, tendrán que explicarlo y no sé cómo lo vamos a poder entender".

Así lo ha aseverado Bernabé tras la reunión del Cecopi al ser preguntada por los medios por el decreto ley para dar una "respuesta inmediata" a la prestación de servicios públicos a los municipios afectados por la dana y que incluye una modificación del tope salarial "con el fin de garantizar que las personas que se incorporan a las tareas de reconstrucción y recuperación "o vean mermadas las retribuciones que venían percibiendo en sus anteriores destinos, que responden precisamente a sus capacidades y aptitudes acreditadas".

Concretamente, precisa que las retribuciones de todas ellas, incluido el personal de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado, serán "las establecidas en la ley de presupuestos para los altos cargos de la Generalitat o las equivalentes a las retribuciones que le correspondan en el puesto de trabajo que viniese desempeñando en su administración de procedencia".

Bernabé ha asegurado que "no puede entender", como tampoco los valencianos y las valencianas que, con todo lo que estamos sufriendo, con todo lo que estamos padeciendo, con toda la necesidad que tenemos de que nuestras ciudades saquen los lodos, de que nuestros vecinos y nuestras vecinas puedan por fin ver la luz en sus ciudades, que el gobierno de Mazón dé este mensaje a la ciudadanía, donde parece que se dan la posibilidad de poder subir el sueldo".

"Eso es una mala imagen para la política y, desde luego, para las instituciones y para la administración. No conozco el detalle y, de verdad que quiero no creérmelo o necesito no creérmelo, porque si realmente eso es así, tendrán que explicarlo y no sé cómo lo vamos a poder entender".

La delegada se ha mostrado convencida de que "la mayoría de los valencianos no van a poder entender que esté el Gobierno de Mazón preocupado por estas cosas con todo lo que tenemos encima". "Es que es inconcebible por no decir indignante o amoral", ha recriminado.

"MAGNÍFICOS FUNCIONARIOS" EN LA COMUNITAT

Cuando le han planteado que la justificación de la medida es para incorporar talento, Bernabé ha reivindicado que la Comunitat Valenciana "tiene magníficos funcionarios y funcionarias, personas que están trabajando desde el primer día, de forma denodada, tarde y noche, a todas horas, los funcionarios y las funcionarias de la Generalitat Valenciana que llevan décadas de alta cualificación y profesionalidad dando lo máximo de sí mismos".

"A lo mejor --ha apostillado-- es que lo que necesitan es que los dirijan bien y que los dirijan de una manera rigurosa y seria. Yo sinceramente no tengo más que valorar, ellos tendrán que dar las explicaciones, son muchas, cada vez más las que tienen que dar".