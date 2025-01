Bernabé defiende trabajar para que Valencia sea un destino "turístico, objetivo y principal" en 2025

Sobre el nuevo bono viaje de la Generalitat asegura que, "a diferencia de ellos", no se pone "el monóculo para criticar ayudas"

VALÈNCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha defendido trabajar para que Valencia sea un destino "turístico, objetivo y principal" en 2025. "Aprovechemos para que las Fallas, la Semana Santa y el verano sean un espacio de encuentro, pero también de refuerzo y de apoyo a una provincia que ha sufrido", ha subrayado.

En estos términos se ha manifestado Bernabé este viernes en declaraciones a los medios antes de presidir junto al jefe superior de Policía, Carlos Gajero, el acto de entrega de diplomas a Policías Nacionales jubilados en el salón de actos del Jardín Botánico de València.

Preguntada por el anuncio de la Generalitat sobre el lanzamiento del nuevo bono viaje Recuperem Turisme, la representante de la administración central ha indicado que se suma a las declaraciones emitidas este viernes en Fitur por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que ha pedido a los españoles que elijan España y Valencia "más que nunca" para viajar este año, para que el turismo pueda ser un motor de recuperación económica y "una muestra de solidaridad colectiva" para esta comunidad tras la catástrofe sufrida por la dana.

"Esas son las políticas proactivas a nivel nacional e internacional que ha propuesto hoy el presidente del Gobierno y con esas son con las que me voy a quedar", ha señalado.

Bernabé ha incidido en que "todo lo que haga la Generalitat es bienvenido". "No me pongo el monóculo para mirar las ayudas del Consell. A diferencia de ellos, no me pongo a criticar sus ayudas", ha manifestado.

En este sentido, ha lamentado que "todo lo que hagan las administraciones siempre será poco", por lo que "hay que trabajar para ir siempre a máximos".