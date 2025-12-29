Bernabé destaca que comienzan a bajar los niveles de los barrancos tras las lluvias: "Se va recuperando la normalidad"

Pilar Bernabé visita Riba-roja tras las lluvias - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALÈNCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que esta mañana han comenzado a bajar los niveles de barrancos y ramblas tras las lluvias registradas en la última jornada: "Se va recuperando la normalidad".

Bernabé se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras ser preguntada por el episodio de lluvias durante su visita a Riba-roja de Túria, afectada por el temporal.

La delegada ha manifestado que la noche ha sido "relativamente tranquila" y la lluvia ha ido disminuyendo. Así, están empezando a bajar los niveles de agua de los barrancos y de las ramblas.

Al respecto, Bernabé ha recordado que ayer por la tarde hubo algunos desbordamientos, como por ejemplo en Carcaixent o la Pobla Llarga, donde se evacuaron a 38 personas ante la crecida de una de las calles.

En cuanto a afectaciones a vuelos y trenes, Bernabé ha indicado que las compañías aéreas están operando ahora "con normalidad" y, en la red viaria, también se ha reanudado la Alta Velocidad "con normalidad".

Por su parte, en la AP7, a la altura de L'Alcúdia, ayer se produjo un corte de carriles y hoy sigue en esa situación en dirección a Alicante. "Calculamos que en una hora estará abierta la carretera ya del todo con los tres carriles habilitados", ha aseverado.

BARRANCO DEL POZALET

La delegada se ha referido también a la zona de Riba-roja, donde ayer hubo problemas con la lluvia y se cortaron los accesos, y ha indicado que hoy están trabajando los servicios de limpieza y recogida de residuos para recobrar la normalidad y que el acceso al polígono industrial sea "total".

También ha recordado que el barranco del Pozalet, tras las obras que está previsto que empiecen en enero de 2026, "conectará directamente con el barranco de la Saleta y se harán dos balsas de laminación un poco más arriba para poder paliar la situación que se da al final, donde se corta el barranco y es lo que produce las inundaciones".