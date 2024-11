Mazón asegura que estuvo en un almuerzo de trabajo y "comunicado todo el rato personalmente con todo lo que ocurría"

VALENCIA, 7 (EUROPA PRESS)

El paso de la DANA que ha dejado un balance provisional de 211 víctimas mortales en la provincia de Valencia ha llevado a un cruce de declaraciones entre Gobierno central y administración autonómica, que integran el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) de la emergencia, acerca de lo sucedido el pasado 29 de octubre y de la información que se intercambiaron entre ambas administraciones con vistas a activar una posible alerta.

Según una información de la Cadena SER, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, llamó tres veces durante la mañana a la consellera de Justicia, Salomé Pradas, para ofrecer medios ante el riesgo de la DANA sin que esta respondiera a ese ofrecimiento. La responsable de Interior convocó el Cecopi a las 17.00 horas. Pasadas las 19.00, la alcaldesa de Paiporta, el pueblo con mayor número de víctimas mortales, alertó a Bernabé de que el municipio se estaba inundando. Y pasadas las 20.00, se decidió activar el mecanismo de Es-Alert a la población.

"Cada uno sabe la responsabilidad que tiene y la que tenía el día 29", ha afirmado este jueves la delegada del Gobierno en una comparecencia tras la celebración del Cecopi, mientras que Padras, en una entrevista a À Punt, recogida por Europa Press, ha defendido que es Bernabé la que tenía los "datos" y la "información" pero ha dicho: "A nosotros no se nos estaba trasladando esa información que ella pudiera tener" ni le comunicó "ningún dato alarmante".

También el 'president' de la Generalitat, ha negado que ese día estuviera en una comida de celebración de cumpleaños: "Lo desmiento categóricamente, fue un almuerzo de trabajo y ya está", ha dicho y ha asegurado, en unas breves declaraciones a los medios antes de participar en el Cecopi, que "estaba comunicado todo el rato personalmente con todo lo que ocurría".

Bernabé ha rechazado entrar en la polémica. "El Gobierno de España está absolutamente centrado en abordar la emergencia y la postemergencia porque es una necesidad absoluta ahora. Si ahora los responsables que tenemos que estar distribuyendo y coordinando todas las labores de emergencia nos dedicamos a decir si yo hice o no hice o dejé de hacer, estamos fallando a la ciudadanía", ha defendido.

A su juicio, "la ciudadanía no necesita que estemos diciendo lo que hicimos y dejamos de hacer. Eso llegará, no se preocupen. Cada uno dirá lo que hizo ese día y tendrá que responder ante mucha gente y en muchos sitios", ha augurado, pero ha insistido: "Ahora las personas que nos necesitan no se merecen que estemos discutiendo de estas cuestiones. Se merecen que sigamos trabajando".

"SE MERECEN QUE SIGAMOS SACANDO EL LODO"

En esta línea, ha recalcado que los ciudadanos de las zonas afectadas por la tragedia "se merecen que las Fuerzas Armadas sigan entrando en todos los municipios; se merecen que sigamos sacando el lodo; se merecen que sigamos sacando los trastos; que sigamos sacando los residuos; que sigamos llevando los alimentos. Eso es lo que se merece la gente".

"Y siento decirles que no voy a hacer ni una sola declaración al respecto de esos días porque cuando llegue el momento, llegará. Ahora nuestra prioridad es la que yo les acabo de relatar", ha manifestado, en referencia al balance de actuaciones realizadas ante la tragedia.

Así, ha reiterado que mientras la alarma esté en el nivel dos por inundación en Valencia "y haya una emergencia de unas dimensiones descomunales, donde cada rato y cada momento que voy a un municipio veo a miles de ciudadanos que todavía tienen el lodo en las calles, yo no voy a perder ni un minuto a explicar en ese momento nada". "Ya llegará el momento. Tenemos que centrarnos. En eso está centrado el Gobierno y en eso vamos a seguir trabajando. Cada uno sabe la responsabilidad que tiene y la que tenía el día 29", ha zanjado.

Pradas, por su parte, sí que ha entrado en la polémica al asegurar que Bernabé no les estaba trasladando la información que pudiera tener. Según su versión facilitada en esa entrevista, en un primer contacto la delegada solo le trasladó que acababa de tener una reunión con su equipo y una rueda de prensa previa "donde dice que las complicaciones se pueden ir a partir de las 18 horas".

Bernabé ofreció el día 29 de octubre por la mañana una rueda de prensa ante la alerta roja por lluvias tras una reunión con los organismos dependientes del Gobierno, en la que habló de situación de carreteras, que todos los efectivos estaban preparados, y señalaba que la previsión era "en principio" hasta las 18.00 horas, si bien no descartaba una prolongación porque estaba previsto que lloviera "durante todo el día y hay que estar atentos y con mucha precaución".

Pradas ha insistido en que en esa comunicación "eso es lo que ella dice. Es lo que me traslada a mí, lo mismo que acababa de decir en esa rueda de prensa. No se trata en absoluto del despliegue de la UME. En ese momento, ella no me traslada ningún dato alarmante", ha dicho y ha negado que en ese momento le ofreciera desplegar la UME "en un punto concreto o por una emergencia concreta".

ALCALDE DE UTIEL

"Insisto, no nos dan ninguna información de cómo evoluciona esa DANA. Y de hecho, es por parte del del alcalde de Utiel como nos enteramos de que se están empezando las inundaciones" en ese municipio, ha relatado. Pradas ha recalcado que "solamente eso nos permite reaccionar" y se reaccionó "inmediatamente en la Generalitat Valenciana" pidiendo la activación de la UME.

En esta línea, ha preguntado "si dice la delegada que tan preocupada estaba y que ofrecía la UME, ¿por qué no la activa?" ya que, ha reiterado, era ella la que tenía la información. "A nosotros no se nos estaba trasladando esa información que ella pudiera tener", ha manifestado.

Pradas ha querido dejar "meridianamente claro" que en el Cecopi de las 17.00 horas "presencialmente no estaba ni la delegada del Gobierno ni estaba la Confederación Hidrográfica del Júcar, lo cual evidentemente lastra la intercomunicación y el poder tomar decisiones porque verbalmente no se nos comunica absolutamente nada de la Rambla del Poyo hasta pasadas las 19.00, cuando se habla ya directamente del embalse de Forata". Según Pradas, en torno a las 19.30 horas, "se verbaliza que puede desbordarse e incluso puede romperse la presa".

De acuerdo con su relato, a las 20.00 horas recibió la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente del Ministerio, que le trasladó que estaba en Colombia, enterándose de la situación y que no le podía asegurar que no iba a romper la presa.

ALERTA A MÓVILES

En ese momento, ha admitido que un técnico les informó que existía la herramienta de aviso a la población Es-Alert. "Lo que no se puede entender es que durante el Cecopi únicamente nos enviaran emails. Es más, el email que nos envían advirtiendo de que el río Magro y luego el Poyo, que es donde más consecuencias graves hemos tenido, va a desbordarse, lo recibimos cuando ya se está desbordando ese barranco del Poyo. Es algo inentendible, siendo que teníamos allí a la Confederación Hidrográfica, que es quien tiene esa información", ha defendido.