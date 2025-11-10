Bernabé dice que espera "mentiras" de Mazón mañana en Les Corts y le pide que declare ante la jueza de la dana

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios - ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha manifestado que solo espera "mentiras" del presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en su comparecencia mañana en Les Corts, en la comisión de investigación sobre la dana, y le ha pedido que declare ante la jueza que investiga la riada.

Bernabé se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar las actuaciones llevadas a cabo por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en Paiporta, al ser preguntada por lo que espera de la comparecencia de Mazón.

"Lo que Mazón diga en Les Corts podría ser la novena o la décima versión de las que ya hemos ido conociendo a lo largo de este tiempo --ha añadido--, por lo tanto creo que es una sobreactuación más, por si tuvimos poco con la del lunes pasado, cuando hizo aquélla declaración en su despedida en diferido".

En esta línea, Bernabé ha manifestado: "No podemos esperar nada más que otra mentira de Mazón, que es a lo que nos tiene acostumbrados", al tiempo que ha agregado: "Su declaración irá con los argumentos, versiones, falsedades y mentiras que viene sosteniendo desde el primer día y durante todo un año".

Frente a ello, le ha pedido que "haga caso" a la jueza de instrucción y que vaya a declarar al juzgado, "que es lo que va a ayudar, sobretodo, a la instrucción". "Donde debe declarar es en sede judicial, que para eso se lo han pedido desde instancias judiciales", ha reiterado.

Preguntada por el discurso ofrecido el pasado lunes por Mazón, en el que recriminó la escasa ayuda del Gobierno con la dana, Bernabé ha indicado que quiere contestar a Mazón y a aquéllos que "tengan la tentación de seguir con esa línea de la mentira": "No sé quién será, lo que decida VOX se hará, pero les pido que no echen la culpa de todo al Gobierno de España", ha manifestado.

A este respecto, la delegada ha recordado que el Ejecutivo "está trabajando" y tiene en marcha, en este momento, más de 570 actuaciones en barrancos y ríos afectados por la dana. Y el 85% de las mismas está activada o ya ejecutada.

También ha comentado que el Gobierno "ya" ha invertido más de 8.200 millones de euros en la provincia de Valencia y, por su parte, el PP, de las transferencias del extra FLA por la dana, "única y exclusivamente ha ejecutado 700 millones de euros". "Le quedan más de 1.300 millones de euros por ejecutar. Es que es absolutamente la falta de capacidad de gestión", ha lamentado.

Y ha concluido: "Esto también es la marca del PP, la mentira y la incapacidad en la gestión, la mala gestión y ese abrazo al negacionismo al que todavía los valencianos no somos capaces de entender cómo es posible que un año después de todo lo que nos ha pasado, el PP le tenga más miedo a las urnas que a que suden sangre, como le dijo VOX".