Bernabé, sobre la manifestación: "No podemos más que escucharlos. Es nuestra obligación política y moral"

Una manifestación recorre las calles de València para exigir la dimisión del 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a 9 de noviembre de 2024 - Jorge Gil - Europa Press

Preguntada por Mazón, remarca que el Gobierno "no va a perder ni un minuto" en "otras cuestiones" que "no sea salir de esta situación"

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que el Gobierno central "respeta" de "una manera clarísima y contundente" la manifestación convocada este sábado, en la que más de 130.000 personas --según cifras facilitadas por la propia Delegación-- mostraron "en las calles" a una "sociedad valenciana rasgada por el dolor". "No podemos más que escucharlos porque es nuestra obligación política y moral", ha sostenido.

"Solamente por ellos, y sobre todo por las decenas de miles de personas que están sufriendo, este Gobierno va a trabajar de forma denodada hasta el último día y el último minuto que dure esta emergencia y esta postemergencia", ha subrayado Bernabé, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) celebrada a última hora de la mañana de este domingo.

Precisamente, preguntada por la marcha que recorrió las calles del centro de València bajo el lema 'Mazón dimissió' y por si cree que el 'president' de la Generalitat Valenciana debería dimitir, ha remarcado que "mientras dure la emergencia y la postemergencia" el Ejecutivo "no va a perder ni un minuto en otras cuestiones que no sea abordar nuestra obligación, que es atenderles --a los afectados-- y salir de este situación".

"Cada día voy a los municipios, hablo con los vecinos, con los alcaldes y las alcaldesas, y le aseguro que solo hay una cuestión que me piden de manera unánime: que les ayudemos, que les saquemos adelante. Y ahí es en lo que el Gobierno de España va a estar centrado cada minuto", ha apuntado, al tiempo que ha considerado que "las valoraciones que cada uno tiene que hacer sobre sí mismo dependen de uno mismo". "Yo le digo lo que va a hacer el Gobierno de España", ha apostillado.

En esta misma línea se ha expresado al ser preguntada sobre las acusaciones de Mazón que criticó que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, "no se interesó por la situación" de la DANA "hasta las 20.00 horas" del martes 29 de octubre. "Como le acabo de explicar, y lo voy a volver a repetir y lo he dicho muchas veces, si vamos a cada uno de los municipios que están sufriendo, ninguno de los que nos está viendo ahora por las televisiones, ninguno de los que nos ve por la calle, nos va a perdonar que no estemos trabajando cada minuto", ha manifestado.

"Yo voy a estar trabajando y el Gobierno de España va a estar trabajando cada minuto para atender a esas personas. Nos vamos a preocupar de que cada ciudadano y cada ciudadana sienta que el Gobierno de España le está acompañando en este proceso tan traumático", ha insistido, a la vez que ha aseverado que el Ejecutivo "no va a entrar" en "ningún tipo de debates ni de detalles" porque "los ciudadanos y las ciudadanas no se lo merecen". "Cada uno que actúe consecuentemente, cada uno que haga lo que considere", ha subrayado.

"MANIFESTACIÓN, DE FORMA ENORMEMENTE MAYORITARIA, PACÍFICA"

Por otra parte, interpelada por los incidentes registrados en la manifestación de este sábado, ha recalcado que en la marcha participaron más de 130.000 personas "con unas circunstancias anímicas para una sociedad que está rota". "Ante eso podemos decir que fue una manifestación, de forma enormemente mayoritaria, pacífica, donde decenas de miles de personas transmitieron su dolor", ha defendido.

"Permítanme que del incidente yo no voy a hacer categoría", ha respondido Bernabé, quien ha apuntado que "se produjeron unos incidentes aislados que la policía detuvo y contuvo". "A raíz de eso, efectivamente, se han dado resultados", ha agregado.

En este sentido, según ha informado la Policía Nacional, cuatro personas han sido detenidas, dos de ellas por desórdenes públicos y otras dos por atentado agentes de la autoridad. Este cuerpo de seguridad ha notificado también que 31 agentes han resultado heridos. Además, se ha identificado a 13 personas y se han levantado tres actas de intervención.