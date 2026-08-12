Bernabé pide antelación a la población que se desplace a ver el eclipse por el previsible "colapso" en las carreteras

Cecopi por el eclipse del 12 de agosto - GVA

VALÈNCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha pedido a la ciudadanía que prevé trasladarse para contemplar el eclipse solar de este miércoles "precaución, mucha previsión" y que se desplace "con la antelación suficiente", ya que en algunos puntos como la costa es previsible que se produzca un "colapso" en las carreteras.

Así lo ha advertido en declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopi celebrada a las 10.00 horas en la sede del 112 en L'Eliana (Valencia) con motivo del dispositivo organizado por el eclipse.

Bernabé ha agradecido la labor a todos los efectivos de emergencias que participarán en los dispositivos especiales. "Hoy es un día histórico, un día especial en el que toda la ciudadanía va a poder disfrutar de un evento astronómico que no sucede más que muchas décadas", ha resaltado, antes de recordar que la Comunitat Valenciana es uno de los lugares más privilegiados para observar este fenómeno.

En este marco, la delegada ha pedido "cumplir con todas y cada una de las indicaciones" realizadas por las autoridades y no olvidar que la Comunitat Valenciana está "en el máximo nivel de riesgo de incendios" y que desde el inicio de verano lleva sufriendo fuegos que ya se han llevado a su paso "decenas de miles de hectáreas" y, además, ponen en riesgo a la población. Pilar Bernabé ha recordado que los parques naturales y paisajes protegidas permanecen cerrados al tráfico y a las personas.

Bernabé ha hecho hincapié también en el tráfico y ha explicado que esta mañana la situación es "normal" en las carreteras, pero ha avanzado que "el incremento en los desplazamientos va a ser exponencial conforme vayan pasando las horas". La delegada acudirá esta mañana al Centro de Gestión de Tráfico de Valencia para seguir el operativo.

La delegada ha recomendado "a todas las personas que se quieran desplazar para ver el eclipse que lo hagan con suficiente antelación, que planifiquen su viaje, que lo organicen y que consulten antes de iniciar el viaje por los medios oficiales en qué situación se encuentran las carreteras por las que vayan a transitar".

"Hay carreteras, especialmente carreteras convencionales que vayan dirigidas a zonas donde vaya a haber mayor visibilidad o también a las zonas costeras que somos plenamente conscientes que van a tener un colapso. Por lo tanto, advertimos a toda la población que cuando se vayan a desplazar lo hagan con la antelación suficiente para poder hacerlo", ha insistido.

Igualmente, la delegada ha pedido que, si hay personas que van a estar conduciendo en el momento del eclipse, "eviten la distracción al volante". Ha informado de que se reforzará la presencia de Guardia Civil de Tráfico en aquellas carreteras donde el eclipse va a ser muy visible.

La delegada ha explicado que "el Gobierno de España, en este momento, está al servicio de la Dirección de la Emergencia porque la Generalitat ha elevado el nivel 2 de emergencia".

"Estamos trabajando de manera coordinada en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con los alcaldes, las alcaldesas y todos los servicios de emergencia, pero necesitamos que la ciudadanía cumpla, porque en ello nos va primero nuestro territorio, pero sobre todo la seguridad de todas las personas", ha remarcado.

"EL ECLIPSE SE PUEDE VER DESDE CASA"

Por su parte, el director general de Ciencia, Rafael Sebastián, también ha puesto el foco en que "una de las mayores problemáticas, y esperemos que sea la única que nos podemos encontrar, va a ser el tráfico".

"Tenemos información de eventos como este en otros países, donde la consecuencia mayor ha sido carreteras con colapsos importantes, especialmente alrededor de las horas del eclipse y sobre todo después del eclipse", ha explicado.

Por ello, ha insistido en que, "si el eclipse se puede ver desde tu casa, si tú puedes ver el disco que saldrá a las 20.30 horas desde tu casa, no te desplaces porque podría ser un problema, tanto llegar al eclipse como poder salir del punto de observación".

Y a las personas que sí se desplacen, ha pedido "mucha paciencia" y que "se tome con tranquilidad" su salida de los puntos de observación.

El director general de Ciencia también ha recordado que esta noche se dará el fenómeno de las Perseidas y, "como no va a haber luna, va a haber un cielo muy oscuro y se va a ver mejor de lo habitual". "Es casi una de las mejores noches que podríamos tener para ver perseidas y es un motivo para quedarse y no desplazarse justo después del eclipse. Eso es fundamental", ha comentado, antes de recordar que toda la ciudadanía debe utilizar las gafas de protección para contemplar el eclipse.