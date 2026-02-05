Bernabé pide la dimisión del alcalde de Móstoles y considera "gravísimo" que el PP haya "tapado" un caso de acoso sexual

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios de comunicación, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha considerado "gravísimo" que el PP de Madrid haya "tapado" un presunto caso de acoso sexual y ha acusado a la formación de haber "pedido a la víctima que no denuncie". Además, ha exigido la dimisión de "la persona que se ha dedicado a acosar a una mujer": "Que estén todos a la altura de lo que merece la política, que se vayan a su casa y que dimitan".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves en la presentación del XXXVII Congreso de Librerías València 2026, preguntada por la información publicada por el diario 'El País' que asegura que el PP de Madrid "presionó" a una edil de Móstoles para que no hiciera público el acoso que aseguraba estar sufriendo por parte de Manuel Bautista y que elevó al seno del partido.

"Aquí lo que estamos viendo es que en el PP lo que se percibe, lo que se ve y lo que constatamos, porque lo hemos visto por escrito, negro sobre blanco, es que se ha tapado, se ha sugerido y se le ha pedido a la víctima que no denuncie. Y esto es gravísimo", ha denunciado la responsable de Igualdad del PSOE. Además, se ha preguntado "cuántos casos hay en el PP donde se haya repetido esta constante de taparlo y de meterlo debajo de la alfombra".

Dicho esto, ha hecho "un llamamiento a las mujeres del PP que se sientan en una situación de acoso" para que "no hagan caso a sus superiores, que hoy deberían estar fuera, a aquellos que dicen no denuncies, tápalo, que es lo que mejor te va a venir". A todas ellas les ha pedido "que no hagan caso y, por supuesto, que denuncien". "Las denuncias son necesarias y la contundencia y la actuación es necesaria", ha insistido.

En esta línea, ha señalado que todos "los procedimientos que se pongan al alcance de las mujeres en todos los espacios de convivencia y de poder" son "necesarios e imprescindibles".

Y ha asegurado que ella, como militante del PSOE, se siente "muy orgullosa de pertenecer a una organización que tiene en marcha todos los protocolos para que las mujeres puedan denunciar y, sobre todo, que actúan con una contundencia ejemplar, como fue en el caso de Paco Salazar y como ha sido en otros casos, donde, en cuanto se han conocido esas denuncias, los presuntos acosadores estaban fuera".

NECESIDAD DE "ACTUAR Y DENUNCIAR"

En este contexto, ha insistido en la necesidad de "actuar y denunciar" ante casos de acoso, una cuestión que desde el partido han repetido "por activa y por pasiva". "El machismo es estructural, existe en todas partes", ha señalado.

Dicho esto, ha defendido que el PSOE, "cuando ha detectado un caso como el que muchas veces se ha repetido, como fue el caso de Salazar, apenas dos horas después de que saliera publicada la noticia, el señor Salazar estaba fuera de todos sus casos".