Bernabé plantea a Catalá un "gran pacto" para aprobar una ordenanza de prostitución "claramente abolicionista"

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá (i), y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé (d), en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y líder del PSPV en la ciudad de València, Pilar Bernabé, ha propuesto a la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), un "gran pacto" para sacar adelante una ordenanza de prostitución en la capital valenciana que sea "claramente abolicionista", que "multe a los puteros" y que "proteja a las mujeres".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes, tras reunirse en la Delegación del Gobierno con representantes de la Plataforma Corredor Verd, preguntada después de que la Federació d'Associacions Veïnals de València (FAAVV) haya denunciado el "repunte" de la explotación sexual detectado en el núcleo urbano.

Bernabé ha considerado que esta es "una gran oportunidad" que tiene Catalá y le ha propuesto como líder del PSPV en la capital "un gran pacto para llevar adelante una ordenanza de prostitución en la ciudad de València que sea claramente abolicionista y multe a los puteros".

"Que no le quepa la menor duda a la alcaldesa de València que el Partido Socialista le apoyará esa propuesta de ordenanza abolicionista, una ordenanza que multe a los puteros, que proteja a las mujeres y que multe, por supuesto, a los locales donde se prostituyan las mujeres", ha indicado.

Precisamente, la FAAVV denunció en un comunicado este jueves el "repunte" de la explotación sexual detectado en el núcleo urbano de la ciudad después de que en los últimos días la Asociación Vecinal de Velluters haya advertido de la situación en este barrio, donde en los últimos años "había descendido la problemática, pero que ahora se observa un grave empeoramiento con largas colas de puteros, más peleas y más degradación".

FAAVV DENUNCIA "INACCIÓN" DEL AYUNTAMIENTO

Además, criticó la "inacción" del equipo de gobierno presidido por María José Catalá e insistió en reclamar medidas abolicionistas "contundentes" y en dar "todo el apoyo social" a las personas prostituidas. También argumentó que la prostitución "no puede abordarse como una cuestión de convivencia o de orden público, sino como una manifestación de violencia estructural contra mujeres y niñas y de desigualdad social".

La FAAVV subrayó la necesidad de avanzar hacia un modelo abolicionista "que actúe sobre las causas y responsabilidades del sistema prostitucional", lo que implica, "de manera inequívoca, la persecución de los proxenetas y de puteros, así como la implementación de dispositivos coordinados entre Policía Local y Policía Nacional en todos los barrios donde se esté produciendo esta situación".

Del mismo modo, señaló que en "ningún caso se puede criminalizar a las mujeres en situación de prostitución" e indicó que, "junto a la actuación policial contra quienes se lucran y demandan prostitución, resulta imprescindible desplegar recursos sociales suficientes, entre ellos también las mesas de diálogo sobre la cuestión que se crearon en su momento pero que han quedado totalmente aparcadas".

En este contexto, la FAAVV ha abogado por la revisión de la normativa municipal actual respecto a esta cuestión, ha instado al Ayuntamiento a la redacción y aprobación de una ordenanza municipal abolicionista y ha solicitado reunirse con la Concejalía de Bienestar Social, la Policía Local y la Policía Nacional.