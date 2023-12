Bernabé reprocha a Mazón que "decir que las comunidades tienen que solucionar el futuro del país es negar la evidencia"

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reprochado al 'president' de la Generalitat que "decir que las comunidades autónomas tienen que solucionar el futuro de un país es simplemente negar la evidencia, sobre todo en esta comunidad".

"Si no quieren trabajar con el Gobierno de España que no se preocupen, que el Gobierno va a seguir trabajando y que yo, como delegada del Gobierno, seguiré haciéndolo", ha agregado Bernabé en declaraciones este lunes en respuesta a las del 'president' de la Generalitat en Paterna, en las que Mazón ha manifestdo: "Necesitamos aliados y necesitamos poner en marcha España porque el gobierno de España no lo va a hacer y solo lo vamos a poder hacer las comunidades".

Bernabé ha criticado que "mañana Mazón va a tener en encuentro con --la presidenta de la Comunidad de Madrid-- Isabel Díaz Ayuso que recuerda al que tuvieron el múltiple encausado Francisco Camps y la presidenta del club de fans de Milei, la ultraderechista Esperanza Aguirre".

"He leído que van a hablar de obras tan importantes como el Corredor Mediterráneo. No sé si van a celebrar que hace 20 años fue una ministra del PP, Loyola de Palacio, la que directamente metió en el cajón el Corredor Mediterráneo, o si van a celebrar que hace 10 años fue una ministra y compañera de ellos dos la que directamente votó no a que el Corredor estuviera dentro de las líneas transeuropeas. No sé si van a hablar de eso mañana o de que es el Gobierno de España el que ha invertido más de 4.400 millones de euros en el Corredor, en el que estamos haciendo una licitación a la semana", ha agregado.

"Negar una realidad como que el Gobierno de España es el que facilita las infraestructuras y la cohesión territorial de una manera contundente en esta Comunitat, como lo son los más de 5.000 millones que están en marcha, no solo es negar la realidad, sino hacerle un flaco favor a esta Comunitat, a la necesidad que tenemos de avanzar y, por lo tanto, a la necesidad que tenemos de dialogar", ha agregado.

Para Bernabé, "el Gobierno de España es el que realmente está siendo útil para la Comunitat Valenciana y para sus infraestructuras estratégicas" y el resto es "fanfarria, es demagogia, política y espectáculo, que es a lo que nos tienen acostumbrados".

"O a ver quien dice la barbaridad más grande, como hacen sus socios de gobierno, escuchando como hemos tenido que escuchar las lamentables palabras de Abascal que dijo ayer sobre Sánchez, dejando la política a un nivel intolerable para cualquier demócrata. ¿Es él el que quiere colgar de los pies a Sánchez o es que está enmascarando en los españoles su deseo? ", ha manifestado.

La delegada del Gobierno ha subrayado que "los discursos de odio y los que incitan a la violencia son la antesala del delito". "Estamos acostumbrados a escuchar cada vez más afirmaciones que conllevan esa incitación al odio y, por tanto, debemos empezar a considerar con total seriedad este tipo de afirmaciones que, sin ninguna duda, no hacen ningún favor a la democracia", ha agregado.