Bernabé reta al PP y Vox a convocar elecciones: "Ellos tan gallardos y ahora resulta que tienen miedo a las urnas"

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha retado al PP y Vox a convocar elecciones en la región tras la dimisión de Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat y les ha afeado que ahora tengan "miedo a las urnas": "Si tuvieran el compromiso con la ciudadanía que un gobierno decente debe de tener, convocarían elecciones".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes tras presidir el acto institucional '25-N: Ninguna silla vacía' en Delegación de Gobierno, desde donde ha advertido al PP de que en este momento "está negociando un apoyo en una sesión de investidura con un partido negacionista del cambio climático y de la violencia de género". "Son negacionismos que matan y que han tenido unas terribles consecuencias en la Comunitat Valenciana", ha avisado.

Por tanto, ha trasladado a los 'populares' el "mensaje que reclama la ciudadanía" y les ha preguntado: "Cuando el Partido Popular está convocando elecciones en las comunidades autónomas, ¿por qué no las convoca en la Comunitat Valenciana?". Al mismo tiempo, ha afeado a Vox que sean "tan gallardos y ahora resulta que le tienen miedo a las urnas": "¿Quién es la derechita cobarde en este país?".

A su juicio, a ambas formaciones les vendría mejor "enfrentarse a la realidad social" de la Comunitat Valenciana, así como "hacer de verdad un ejercicio democrático y convocar elecciones para que los valencianos y las valencianas podamos elegir qué gobierno queremos, que, sin duda, será un gobierno más decente que el que estamos teniendo hasta ahora".

En este contexto, y a las puertas de la celebración del 25-N, ha asegurado que es "una obligación moral de toda la sociedad combatir el negacionismo machista" en una jornada como esta, pero también "todos los días", y ha llamado a proteger a las más de 17.000 mujeres que están dentro del sistema VioGén en la Comunitat. Todas ellas, ha señalado, "esperan de sus gobernantes la máxima implicación", algo que, "desde luego, no puede ir nunca por la negación de una violencia que mata a las mujeres por el mero hecho de serlo".

"HAY QUE SEÑALARLO, HAY QUE DENUNCIARLO"

Al respecto, ha llamado a denunciar que, por ejemplo, en Les Corts no se impulse un manifiesto "unánime" del 25-N contra la violencia de género "porque hay un partido que está en contra de llegar a un acuerdo y alcanzar un consenso claro de pacto de Estado contra esa violencia", en alusión a Vox. "Hay que señalarlo, hay que denunciarlo y hay que proteger a la sociedad de aquellos que niegan una violencia que nos hace peor sociedad", ha argumentado.

Según ha expuesto, la violencia machista "nos rompe por dentro como sociedad" y por eso días como el 25-N tienen que servir para rendir homenaje a las víctimas de esta lacra y para "reivindicar el trabajo y el esfuerzo de todas aquellas instituciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asociaciones y entidades que trabajan y luchan cada día para combatir una violencia que mata a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres".

Pero además, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha hecho hincapié en que esta jornada "también tiene que servir para señalar a aquellos que se salen del consenso de un pacto de Estado que se ha visto renovado gracias al acuerdo, al diálogo y a la política en mayúsculas" para "atender a las nuevas violencias, a las nuevas formas de violencia, con nuevas formas para combatirla".

Sin embargo, ha lamentado que este pacto de Estado "no es completo porque hay partidos políticos que se han negado a reconocer la violencia de género como tal, con un negacionismo que mata, y con partidos que hoy están condicionando gobiernos autonómicos como el de la Comunitat Valenciana, que es la administración que tiene unas competencias claras en la protección, en la divulgación y en la sensibilización de una violencia como es la violencia hacia las mujeres, que es la violencia de género".

Con el acto '25-N: Ninguna silla vacía', la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana recuerda a las 38 mujeres y a los tres menores de edad asesinados en España durante 2025. En el acto, al que han asistido representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se ha leído un manifiesto y se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo y homenaje a las víctimas.