Bernabé, sobre si Mazón debe ir al funeral de la dana: "Es que no debería ser el presidente desde hace mucho tiempo"

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado, sobre si el jefe del Consell, Carlos Mazón, debe acudir el próximo miércoles al funeral de estado en el primer aniversario de la dana, que "es que no debería ser el presidente de la Generalitat desde hace mucho tiempo".

"Lo que creo es lo que cree todo el pueblo valenciano, que se lo viene diciendo cada 29 de mes y que todos hemos podido ver, a excepción de, por supuesto, la televisión pública valenciana, que se dedica a poner toros. Pero se lo dicen todos los valencianos, además están todas las sondeos, encuestas, preguntas que se hacen. Es que el señor Mazón no debería ser el presidente de la Generalitat desde hace mucho tiempo".

Así lo ha manifestado la también secretaria de Igualdad del PSOE a su llegada a la ejecutiva del partido en Madrid, a preguntas de los periodistas sobre si Mazón debe asistir al funeral o no como reclaman varias asociaciones de víctimas.

El funeral de estado se celebrará este miércoles, cuando se cumplirá un año de la tragedia, en el Museu de les Ciències de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Este acto reservará solo un "papel relevante" para Casa Real y los familiares.

Asistirán las principales autoridades del Estado y familiares de las 237 víctimas mortales de la dana --229 de ellas registradas en la provincia de Valencia, además de fallecidos en Castilla-La Macha y Andalucía--, que serán los protagonistas del homenaje, al que se accederá por medio de invitación personal.