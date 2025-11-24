Bernabé, sobre el testimonio de Camarero en el Congreso: "Una noticia mundial sería que alguien del PP diga una verdad"

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado sobre la comparecencia de la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, en la comisión de investigación sobre la dana del Congreso que una "noticia mundial" sería "que alguien del PP diga una verdad" en relación con la catástrofe de hace un año.

"Como novedad, estaría bien que dijeran la verdad. Sería un hecho también señalable que pudiéramos escuchar alguna verdad después de más de un año escuchando mentiras. Es que no puedo decir más", ha expresado ante los medios este lunes tras presidir el acto institucional '25-N: Ninguna silla vacía' en Delegación de Gobierno.

Preguntada por la responsabilidad de Camarero durante la dana, la delegada ha diferenciado "la responsabilidad penal y judicial, que se tiene que dirimir en el juzgado de Catarroja donde se está haciendo la instrucción y después se elevará donde corresponda", y las "explicaciones y responsabilidades políticas".

Sobre este segundo caso, ha sostenido: "Esto no es un problema de Mazón, que obviamente ha sido el 'president' de la Generalitat y el máximo responsable de lo que su gobierno despreocupado mostró el 24 de octubre hasta el 29 de octubre --de 2024--. Pero en realidad, es que era un gobierno completamente despreocupado, desde el primero hasta el último. Por lo tanto, claro que caben responsabilidades políticas y tienen que responder ante esa responsabilidad política".

"ALBERTO QUIRÓN, JUANFRAN MAZÓN..."

En este punto, ha criticado el "continuismo del candidato a presidir la Generalitat Valenciana", el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, y ha insistido en que la exconsellera Salomé Pradas --investigada en la causa de la dana-- "lo tenía guardado en su móvil como Juanfran Mazón". "Es una cosa como muy del PP que guarda a la gente en los móviles... Alberto Quirón, Juanfran Mazón... Cada uno sabe muy bien cómo catalogar el Partido Popular", ha ironizado.

No obstante, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha subrayado que se trata de "un problema sistémico de quién sostenía al gobierno" de la Generalitat, "que es un partido político, el PP, que ha mentido desde el minuto uno". Y ha señalado directamente al líder de esta formación, Alberto Núñez Feijóo, "que vino el día 31 --de octubre de 2024-- a la Comunitat Valenciana, se puso delante de las cámaras y le dijo a todos los valencianos que desde el día 28, el día de antes de la dana, estaba informado en tiempo real por Mazón".

"Por eso le aplaudían, por eso lo sostenían, porque son cómplices de esa mentira", ha censurado Bernabé, que ha insistido en la responsabilidad de "la otra rama del gobierno" de la Generalitat: "Unos se ponen a dar premios, otros estaban descansando, la otra es que no sabía de qué iba esto".

"DESPREOCUPACIÓN GENERALIZADA" DEL CONSELL

A su juicio, "lo que hemos visto" desde la dana es "una despreocupación generalizada, porque el 24 de octubre --de 2024-- se activó el plan especial de inundaciones y no pasó nada, y no hicieron nada, y han estado un año entero todo el gobierno trabajando y secuestrado para defender un relato que era salvar al presidente Mazón, y salvarse todos ellos, claro, de paso".

Sin embargo, Bernabé ha resaltado que tras este año "todas las mentiras que han ido sosteniendo se han ido desmontando una tras otra cuando se han sabido todas las informaciones y todas las manipulaciones a las que hemos ido asistiendo", un comportamiento que ha sido "generalizado de todo el gobierno" de la Generalitat. Por tanto, ha zanjado, "todas esas personas tienen una responsabilidad política de primer orden porque nos han mentido" y eso "no se puede consentir".