Bernabé ve "diabólico" que Abascal sea quien decida el sucesor de Mazón en la Generalitat: "Una situación maquiavélica"

La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, atiende a los medios durante una concentración silenciosa, ante la Delegación del Gobierno, a 5 de noviembre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha considerado "diabólico" que sea el líder de Vox, Santiago Abascal, quien decida la persona que sucederá a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, así como "las políticas que se van a ejercer" en la región "a partir de ahora, después del año que llevamos y de los engaños a los que nos han sometido" desde el Consell.

"Es una situación maquiavélica a la que está sometida la Comunitat Valenciana", ha lamentado, en declaraciones a los medios este miércoles tras presidir un minuto de silencio ante la fachada de la Delegación del Gobierno en València, en condena por el último asesinato machista en Alicante. Desde la capital, Bernabé ha llamado a "actuar, trabajar y, sobre todo, combatir todos los negacionismos posibles".

Precisamente, ha advertido de que en este momento "estamos a las puertas de una negociación de mesa-camilla que nos recuerda a las que vivimos hace apenas dos años, con un maltratador", en alusión a Carlos Flores (Vox), para "negociar el gobierno negacionista que hoy nos tiene sumidos en el caos". Por eso mismo, ha advertido a la Generalitat de que "debe y tiene la obligación de luchar contra la violencia de género y alejarse de cualquier negacionismo", que "en todas sus dimensiones mata".

"El negacionismo machista mata; el negacionismo climático mata; el negacionismo de la verdad mata a la democracia. Por lo tanto, es un día para reivindicar que las políticas tienen que ser responsables, rigurosas y cercanas al combate contra la violencia contra las mujeres de la manera que se ejerce con la violencia de género", ha expresado.

Sobre la advertencia de Abascal al PP de que serán "más firmes y más exigentes" de lo habitual en la negociación para sustituir a Carlos Mazón al frente del Consell, la delegada del Gobierno ha censurado que los 'populares' acepten las "propuestas negacionistas permanentes" de esta otra formación. "Hoy es un mal día para hablar de compañeros de viaje negacionistas, hoy es muy mal día para eso", ha sostenido.

"UNA PELÍCULA DE TERROR" Y "LA ESTOCADA FINAL"

En este contexto, Pilar Bernabé ha asegurado que la Comunitat Valenciana vive en el último año "como en una película de terror (...), como en una corrida de toros" en la que el PP "nos va toreando, lleva un año toreándonos, y ahora Vox nos va a dar la estocada final".

Ante esta situación, se ha preguntado si "de verdad los valencianos nos merecemos esto" y ha lamentado que no haya "nadie con un poco de humanidad al otro lado" en el PP "que pueda poner un poco de cordura y que nos deje a los valencianos elegir después del año que llevamos de maltrato por parte del PP en la institución que debería estar protegiéndonos", en alusión a la Generalitat.

"SOMOS REHENES DE MAQUIAVELOS"

"¿De verdad no tenemos derecho a ir a unas elecciones y decidir qué gobierno queremos?", ha cuestionado a los responsables 'populares', a los que ha afeado que mientras "estamos viendo que en todas las comunidades autónomas, por sus cálculos electorales, están convocando elecciones autonómicas y aquí, por su cálculo electoral, tienen secuestrada a la sociedad valenciana", que "necesita más que nunca decir bien alto y claro el gobierno que quiere y que necesita después del peor año de nuestra historia".

"¿No hemos tenido bastante?", ha preguntado, para seguidamente contestar que es "tan diabólico, tan terrorífico". "Somos en este momento rehenes de Maquiavelos, de unos se que se sientan en una mesa con maltratadores y negacionistas a decidir cuáles eran las políticas que íbamos a vivir en esta comunidad. Y a los hechos nos remitimos", ha expresado, antes de proclamar: "¿De verdad vamos a permitir esto? Esto la sociedad valenciana no se lo merece".

FEIJÓO, EL "PRIMER RESPONSABLE"

En este punto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha señalado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "el primer responsable" de esta situación por estar "permitiendo y consintiendo que los valencianos estemos viviendo este dolor", pero también al de Vox, Santiago Abascal.

"Las divisas de Vox van subiendo como la espuma gracias a la falta de liderazgo de un Alberto Núñez Feijóo que no tiene ningún tipo de autoridad sobre su partido, ni en la Comunidad Valenciana, ni en España, ni en ningún sitio", ha afeado al líder 'popular', al que ha reprochado que ahora "en las derechas manda Abascal": "Mayor motivo para que los españoles y las españolas de bien sepan quiénes son, que les pongan nombre, cara y que sepan a quiénes votan cuando están poniendo la papeleta del PP".