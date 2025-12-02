Bernabé ve "falsa normalidad" en la toma de posesión de Llorca: "El PP quiere comprar tiempo para que olvidemos"

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, toma posesión de su cargo, en Les Corts Valencianes - Jorge Gil - Europa Press

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y dirigente del PSOE, Pilar Bernabé, ha criticado la “falsa normalidad” en la toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca como ‘president’ de la Generalitat. A su juicio, con su designación como relevo de Carlos Mazón “el Partido Popular quiere comprar tiempo para que los valencianos olvidemos el momento más terrible en la historia de nuestra comunidad”.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Les Corts después de la toma de posesión de Llorca, quien ha iniciado su discurso pidiendo perdón a los familiares de las 229 víctimas mortales de la dana y apelando a una “reconciliación” entre las administraciones.

Tras señalar que “es difícil valorar cuatro minutos de discurso”, Bernabé ha calificado la toma de posesión como “un trámite” del PP “para no celebrar unas elecciones y que el pueblo valenciano pueda decidir qué gobierno quiere después de haber pasado la peor catástrofe de la historia de nuestra comunidad”.

“Aquí hay mucha impostura, mucho maquillaje y mucha necesidad de dar sensación de normalidad ante una situación que no es normal y que no vamos a reconocer como una situación normal”, ha sostenido.

En primer lugar, ha hecho notar que “no es normal que el señor Mazón esté sentado en su escaño tan tranquilamente, parapetado y con un sueldo extraordinario”, en alusión a la decisión del PP de designarlo como presidente de la comisión de Reglamento de Les Corts con un complemento de 8.879,78 euros anuales.

Preguntada por si ha hablado este martes con el nuevo ‘president’, Bernabé ha explicado que le ha dado la enhorabuena y le ha “deseado que pueda trabajar en las mejores circunstancias”. Además, ha exigido a Llorca que si quiere una legislatura centrada en la vivienda, permita que se aplique la Ley de Vivienda estatal en la Comunitat Valenciana.

"UNA AGENDA QUE MACHACA AL PUEBLO VALENCIANO"

Pero la también secretaria de Igualdad del PSOE ha augurado que Llorca “va a seguir con las políticas de 2023 y con lo que se pactó en 2023” entre Mazón y Vox, lo que en su opinión deja “un PP más débil, un Vox más fortalecido y una agenda ultra y negacionista que machaca al pueblo valenciano”.

Frente a ello, ha querido dejar claro al PP que “el pueblo valenciano tiene memoria y no va a olvidar” la gestión de la dana por parte del Consell saliente de Mazón.

Y tras exigir a Llorca “que no siga plegado a esa coalición negacionista” con Vox, ha subrayado que si los de Abascal piensan estar vigilantes, los valencianos lo serán más. “Sabe que nos va la vida en ello”, ha recalcado.