Bernabé ve "incomprensible y fuera de toda normalidad democrática" que el Consell no indemnice a víctimas de la dana

La Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, comparece ante la Comisión de Investigación sobre las circunstancias que influyeron en la catástrofe sufrida como consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre de 2024 - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha considerado "realmente lamentable, incomprensible y fuera de toda la normalidad democrática" que la Generalitat no haya indemnizado aún a los familiares de las personas fallecidas como consecuencia de la dana del 29 de octubre de 2024 más de un año después de la catástrofe, algo "excesivamente tarde" a su juicio.

"Cuando las víctimas han estado 15 meses pidiendo el reconocimiento y reparación estaban en hablando precisamente de eso, pero como el gobierno de la Generalitat nunca ha tenido la suficiente empatía como para sentarse y saber exactamente qué es lo que necesitan las víctimas mortales, pues no ha atendido a una de sus principales reivindicaciones", ha expuesto.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves en la presentación del XXXVII Congreso de Librerías València 2026, un día después de que la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024 y la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29O hayan reclamado públicamente a la Generalitat que "reconozca a sus víctimas", asuma "de una vez" su responsabilidad e indemnice a los familiares de las personas fallecidas como consecuencia de las riadas, que aseguran que no han recibido aún ninguna indemnización.

"Eso sí que es realmente tarde, esto sí que es realmente lamentable", ha insistido Bernabé, que ha acusado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de haber "utilizado ciertos argumentos terroríficos" para "confrontar, comparar y embarrar" a las víctimas de la dana con las del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

A su juicio, esta situación "en el fondo lo único que pone en evidencia es que la Generalitat Valenciana, como bien dicen las asociaciones de víctimas, no ha puesto ni un euro ni ha reconocido de ninguna manera a las víctimas mortales" de la dana.

YA HAY FECHA PARA LA COMISIÓN MIXTA

Por otro lado, preguntada por si el hecho de que la primera reunión de la comisión mixta entre el Gobierno y la Generalitat para la reconstrucción se celebre el miércoles 18 de febrero, Bernabé ha reivindicado que estos 15 meses tras la riada ha habido "muchísimo trabajo" con "más de 500 reuniones bilaterales entre las distintas administraciones".

Un trabajo "decidido y directo" con los ayuntamientos, ha continuado, "a los que por primera vez en la historia de nuestro país el Gobierno de España al 100% ha cubierto todas las necesidades de gasto para recuperar los edificios y todas las instalaciones públicas y municipales".

"Quince meses de una reconstrucción que está en marcha", ha destacado. No obstante, ha admitido que todavía "queda mucho por hacer", ante lo que ha garantizado que el Ejecutivo central estará "todo el tiempo que haga falta" y destinará "todos los recursos que hagan falta" para "recuperar los municipios afectados por la dana".

"Lejos de confrontar, el Gobierno de España lo que ha hecho ha sido invertir y movilizar recursos, más de 9.200 millones de euros que ya están inyectados en la provincia de Valencia y que suponen más del 13,5% del PIB", ha reivindicado.

Cuestionada por si esta comisión mixta llega tarde, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha insistido en las 500 reuniones bilaterales que se han mantenido tras la tragedia y ha puesto en valor "que se ha trabajado", pero ha matizado que la reconstrucción "ha llevado, obviamente, un peso clarísimo que es de la Administración que más ha invertido".

"Ocho de cada diez euros que se han invertido en la provincia de Valencia para recuperarla vienen del Gobierno de España. Ha sido el Gobierno de España el que ha invertido este dinero en la provincia de Valencia. E insisto, el tiempo que haga falta, todo lo que haga falta", ha añadido.