Bielsa pide la reapartura de la comisión de investigacion de la dana de la Diputación para que comparezca Basset

VALÈNCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Diputació de València, Carlos Fernández Bielsa, solicitará la reapertura "inmediata" de la Comisión de Investigación sobre la gestión de la dana de la institución provincial al considerar que se ha cerrado en "falso" tras la declaración de la exconsellera de Interior de la Generalitat Salomé Pradas sobre el entonces jefe operativo de la emergencia, el inspector jefe del Cuerpo Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, ya jubilado.

Pradas en la entrevista de este domingo al programa 'Salvados' justificó la tardanza de la remisión del mensaje masivo a los móviles en el debate que mantuvieron el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, --que, como ella, era partidario de lanzarlo-- y el jefe del Consorcio de Bomberos, José Miguel Basset, y también en la gestión del propio envío.

Al respecto, en declaraciones a los medios, ha señalado pedirán "inmediatamente la reapertura" de esta Comisión, especialmente para que comparezca Basset después de todo lo acontecido en la declaración de la consellera Pradas, donde directamente culpa al jefe operativo y máximo responsable del consorcio de bomberos de esta casa en el tardío envío del Es-Alert que produjo, como todos sabemos, el fallecimiento de 229 victimas".

Además, de Basset pedirán que comparezca el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, y el diputado de Bomberos, Avelino Mascarell, para "explicar qué pasó, porque el día que compareció el jefe operativo no se nos dio esta información", ha apuntado.

Por lo tanto, "la comisión se ha cerrado en falso, hay que dar una explicación y queremos saber la verdad, no solamente el Grupo Socialista en la Diputación, sino queremos que se traslade la verdad a las familias afectadas por la dana", ha apostillado.