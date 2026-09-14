Bioparc Valencia y CEU UCH realizan con éxito y de forma pionera una cirugía para devolver la visión a un lémur

Operación a un lémur - BIOPARC

VALÈNCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una intervención oftalmológica de alta especialización desarrollada entre el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad CEU Cardenal Herrera (HCV CEU) y Bioparc Valencia ha logrado eliminar las cataratas bilaterales que padecía un lémur de collar rojo y, por primera vez, implantar lentes intraoculares personalizadas para devolverle la visión.

El joven animal, de tan solo cuatro años, ya disfruta del bienestar en la zona de Madagascar que, con seis especies, alberga la mayor variedad de lémures de España, según ha informado el recinto en un comunicado.

Este 'vari rojo', como también se conoce, llegó el año pasado desde el zoo de Veszprém (Hungría) por recomendación del Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP) en el que participa Bioparc para acompañar a otro macho de 18 años.

En los protocolos veterinarios habituales que se llevan a cabo cuando hay una nueva incorporación, el equipo detectó una opacidad en ambos ojos que dificultaba su comportamiento natural e inició un proceso diagnóstico para determinar el origen del problema y valorar las opciones terapéuticas.

Diferentes exploraciones confirmaron que padecía cataratas en un estado avanzado por lo que para garantizar la calidad de vida de un animal tan joven fue prioritario actuar y evitar el deterioro progresivo de la visión.

"El desafío ha requerido semanas de planificación y un estudio previo de las características anatómicas del singular paciente", han apuntado las mismas fuentes. Con el propósito de restaurar su capacidad visual mediante una cirugía de cataratas, se comprobó el buen estado de la retina mediante pruebas específicas y se realizaron mediciones en un lémur sano para fabricar lentes intraoculares a medida por la empresa española AJL Ophthalmic.

Tras un postoperatorio, que incluyó seguimientos veterinarios y medicación, con una óptima evolución, se ha iniciado la adaptación a la instalación exterior.

La recreación de Madagascar de Bioparc Valencia alberga la mayor variedad de lémures de España con seis distintas: otra 'vari', de collar blanco y negro (Varecia variegata), frentirrojo (Eulemur rufus), mangosta (Eulemur mongoz), de vientre rojo (Eulemur rubriventer) y de cola anillada (Lemur catta), muy popular por el 'Rey Julien' de la película animada.

Endémicos de la extraordinaria isla, estos primates se encuentran gravemente amenazados según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En este sentido, su protección es vital, tanto desde la Fundación Bioparc colaborando 'in situ' en el Proyecto Sahamalaza, como 'ex situ' en los Bioparc de Fuengirola y Valencia donde, además, se pueden contemplar "cara a cara" para sensibilizar y motivar un cambio de actitud hacia la preservación de esta biodiversidad.