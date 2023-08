Black Eyed Peas, protagonistas del festival 'Brilla Torrevieja'

ALICANTE, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del festival 'Brilla Torrevieja' llega a su semana más internacional con el concierto de Black Eyed Peas como plato fuerte de cartel, el día 11 de agosto, siendo uno de los cuatro únicos conciertos que dará en nuestro país.

La semana se completa con la actuación de Abraham Mateo, el próximo 10 de agosto, Loquillo, el día 12 de agosto, y Kidd Keo, el 13 de agosto en el Parque Antonio Soria de Torrevieja, segçun ha explicado la organización en un comunicado.

Con nueve álbumes de estudio a sus espaldas y seis premios Grammy, Black Eyed Peas vuelve a España para presentar su último disco 'Elevation', que incluye colaboraciones con artistas conocidos como Anitta, Shakira o Daddy Yankee.

La banda californiana, con más de 40 millones de oyentes mensuales en Spotify y con éxitos mundialmente conocidos como 'I Gotta Feeling', 'The Time' o 'Girl Like Me', solo ofrecerá cuatro conciertos en España en 2023, siendo este uno de ellos.

ABRAHAM MATEO

Abraham Mateo, la mayor estrella joven de España de los últimos tiempos, con tan solo 24 años ya lleva 14 encima de los escenarios. Cuenta con una extensa variedad de influencias musicales, que incluyen pop, reggaetón, R&B e instrumentación tradicional española, haciendo que sus canciones sean reconocidas de manera instantánea.

Loquillo, el popular vocalista de rock que alcanzó la fama como vocalista del grupo loquillo y los Trogloditas, estará presente también en esta edición de Brilla Torrevieja.

El artista barcelonés, que emprendió su carrera en solitario en el 2008 y que no ha parado de crecer hasta hoy, cantará sus canciones más míticas que hará las delicias de todos sus fans. Con más de once álbumes en solitario, este artista reivindicativo ha sorprendido siempre con su estilo, rompiendo los esquemas y mostrando sus múltiples facetas.

Kidd Keo será el encargado de cerrar la semana de actuaciones musicales. Con éxitos como 'Dracukeo', 'Touchdown' o 'Lollypop' caracterizados por contener letras y rimas explícitas, el artista alicantino se ha posicionado como uno de los traperos más escuchados en el panorama español, destacando también a Sudamérica y Estados Unidos.

El festival cerrará su tercera edición con Galder Varas, el 15 agosto, e Israel Fernández y Diego del Morao, el 16 de agosto.